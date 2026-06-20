Real Madrid dementiert Interesse an Bayern-Star Michael Olise

Real Madrid hat ein mutmaßliches Interesse an Michael Olise vom FC Bayern München klar dementiert. Gleichzeitig betont der spanische Klub die ausgezeichneten Beziehungen zum deutschen Rekordmeister. Bayern München sieht den Mittelfeldspieler indes als unverkäuflich.

Real Madrid hat in einer offiziellen Stellungnahme Gerüchte über ein Interesse an Michael Olise vom FC Bayern München zurückgewiesen. Der spanische Topklub betont, dass es weder direkt noch indirekt Kontakt zu dem Spieler, seinen Vertretern oder Personen aus seinem Umfeld gegeben habe.

Diese Klarstellung erfolgte auf der Vereinswebsite und unterstreicht den Wunsch, die bestehenden exzellenten Beziehungen zum FC Bayern hervorzuheben. Die Beziehung zwischen beiden Clubs basiere auf einer langen Geschichte des gegenseitigen Respekts, der Zusammenarbeit und der Bewunderung, so Real Madrid. Der Verein bedauere die Verbreitung von Spekulationen, die nicht der Realität entsprechen. In der Erklärung wird zudem betont, dass ein eventuelles Interesse an einem Spieler zunächst zwischen den Vereinen selbst geklärt werden müsse.

Die Aussagen von Real-Präsident Florentino Pérez hatten zuvor für neue Nahrung in der Diskussion gesorgt. Vor seiner Wiederwahl hatte er einen möglichen Rekordtransfer angekündigt. Zwar erklärte Pérez, dass Olise nicht der Spieler sei, den er aktuell im Blick habe, dennoch lösten seine Äußerungen erneut Spekulationen über den Bayern-Star aus. Die jetzige offizielle Dementi stellt somit eine klare Korrektur der öffentlichen Wahrnehmung dar und dient gleichzeitig der Pflege der Beziehungen zum deutschen Rekordmeister.

Die Haltung des FC Bayern München in dieser Angelegenheit ist unterdessen unverändert und eindeutig. Bayern-Präsident Herbert Hainer bezeichnete Olise, dessen Vertrag in München bis 2029 läuft, als selbstverständlich unverkäuflich. Noch deutlich wurde Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der Spekulationen über einen möglichen Verkauf mehrfach zurückgewiesen hat. Am Rande des DFB-Pokalfinales äußerte Hoeneß gegenüber Sky: Der kann fünf Augen auf Olise werfen, der kriegt ihn nicht.

Diesbezüglich bezog er sich auf den neuen Real-Trainer José Mourinho und dessen mögliches Interesse. Die klare Linie der Bayern steht somit im krassen Gegensatz zu den andauernden Transfergerüchten und unterstreicht den hohen Stellenwert des talentierten Mittelfeldspielers für den Verein. Das Dementi von Real Madrid schafft somit Klarheit und beendet vorerst die wilde Spekulation um Michael Olise. Gleichzeitig zeigt es, wie sensibel Topclubs in Bezug auf ihre Beziehungen untereinander sind und dass Transfers zwischen solchen Partnerschaften nach bestimmten ungeschriebenen Regeln ablaufen.

Für den Spieler selbst bedeutet die öffentliche Bestätigung seines unverkäuflichen Status eine weitere Bestätigung seiner Bedeutung. Ob die Gerüchte jedoch komplett verstummen, bleibt abzuwarten, denn in der Welt des Profifußballs sind solche Dementis selten das letzte Wort, besonders wenn es um einen talentierten Spieler wie Olise geht





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