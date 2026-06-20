Real Madrid hat ein offizielles Statement veröffentlicht, in dem es Spekulationen über ein Interesse an Michael Olise vom FC Bayern München zurückweist. Der spanische Klub betont, es habe keinerlei Kontakt zum Spieler oder seinem Umfeld gegeben, und unterstreicht die ausgezeichneten Beziehungen zum FC Bayern. Die Bayern hatten zuvor stets betont, dass Olise unverkäuflich sei, und auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte klargestellt, dass selbst Trainer José Mourinho keine Chance auf den Spieler habe. Damit scheinen die monatelangen Transfergerüchte vorerst beendet.

Real Madrid hat in einem offiziellen Statement Spekulationen über ein Interesse an dem Bayern München-Star Michael Olise klar zurückgewiesen. Der spanische Topklub betont, es habe weder direkt noch indirekt Kontakt zu dem Spieler, seinen Vertretern oder seinem Umfeld gegeben.

Zuvor waren insbesondere Aussagen von Real-Präsident Florentino Pérez für neue Nahrung der Gerüchte um einen möglichen Rekordtransfer des 24-jährigen Offensivspielers gesorgt, obwohl Pérez betont hatte, dass Olise nicht der von ihm favorisierte Spieler sei. Die Bayern hingegen verlautbarten mehrfach, dass Olise mit Vertrag bis 2029 unverkäuflich sei. Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte gar gesagt, dass selbst der neue Real-Trainer José Mourinho keine Chance auf den Spieler habe.

Der Klub aus München betont die exzellenten Beziehungen zu Real und erinnert an eine lange Geschichte des gegenseitigen Respekts, während man bedauert, dass falsche Spekulationen verbreitet wurden. Die Haltung der Bayern ist unverändert klar: Michael Olise bleibt, unabhängig von allen finanziellen Angeboten, ein Eckpfeiler des Teams. Die Gerüchte entbehren jeder Grundlage, wie Real Madrid nun offiziell feststellt. Für beide Vereine ist es essenziell, dass eventuelle Interessen zunächst auf institutioneller Ebene geklärt werden, wie in der gemeinsamen Erklärung betont wird.

Die kurze, aber deutliche Stellungnahme aus Madrid setzt dem monatelangen Transfer-Rummel ein Ende und unterstreicht den respektvollen Umgang zwischen den beiden europäischen Top-Klubs. Es bleibt abzuwarten, ob diese Klarstellung auch die öffentliche Debatte nachhaltig beenden wird. Die Bayern selbst haben in der Vergangenheit immer wieder betont, dass sie nicht beabsichtigen, ihren Leistungsträger abzugeben, auch nicht für Rekordsummen. Olise selbst äußerte sich bisher nicht zu den Transfergerüchten und konzentriert sich auf seine sportlichen Aufgaben in München.

Die kommende Saison wird zeigen, ob der Spieler tatsächlich in München bleibt oder ob dieGerüchte neue Nahrung erhalten. Real Madrid hingegen muss sich nach der klaren Dementi vermutlich auf andere Transferziele konzentrieren, sollte Pérez tatsächlich einen absoluten Top-Transfer anstreben. Die Art und Weise, wie Pérez mögliche Transfers öffentlich diskutierte, hat in den letzten Wochen immer wieder für Verwunderung und Spekulationen gesorgt. Nun hat der Klub mit dem offiziellen Statement für Klarheit gesorgt.

Ob dies die Beziehung zu den Bayern nachhaltig beeinflussen wird, bleibt abzuwarten. Die Bayern ihrerseits schätzen die klaren Worte aus Madrid und begrüßen, dass die respektvollen Beziehungen betont werden. In Zukunft sollten solche Missverständnisse vermieden werden, indem direkte Gespräche zwischen den Vereinen gesucht werden, wie es in dem Statement angedeutet wird. Die Fußballwelt blickt gespannt auf die weitere Entwicklung, zumal beide Vereine für ihre professionelle Transferpolitik bekannt sind.

Es ist ungewöhnlich, dass ein so mächtiger Klub wie Real Madrid so eindeutig und frühzeitig ein Interesse dementiert, was die Glaubwürdigkeit der vorherigen Gerüchte weiter erschüttert. Ob es möglicherweise hinter den Kulissen dennoch diskussionen gab, ist nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass Michael Olise vorerst in München bleiben wird und die Bayern ihren Vertrag bis 2029 haben. Der Spieler hat in der Vergangenheit immer wieder seine Zufriedenheit in München bekundet, was die dementi der Bayern zusätzlich untermauert.

Der Transfer-Sommer ist damit um eine spektakuläre Geschichte ärmer, die nie wirklich fundiert war. Real Madrid muss sich nun nach anderen Alternativen umsehen, um den eigenen Kader zu verstärken. Die Bayern können in Ruhe die neue Saison planen, mit Michael Olise als einem der Schlüsselspieler. Das Statement aus Madrid ist damit auch ein Signal an andere Klubs, dass是真 derartige Spekulationen nicht geduldet werden.

Die respektvollen Beziehungen zwischen den Traditionsklubs sind von unschätzbarem Wert und sollen nicht durch öffentliche Spekulationen gefährdet werden. Es bleibt zu hoffen, dass beide Seiten auch in Zukunft so transparent und respektvoll miteinander umgehen. Die Fans beider Vereine werden dieses Verhalten begrüßen, denn sie schätzen die langjährige Rivalität, die stets von gegenseitigem Respekt geprägt war. Damit ist das Thema Michael Olise und Real Madrid vorerst ad acta gelegt, zumindest was öffentliche Aussagen betrifft.

Die Bayern können sich voll auf die sportlichen Ziele konzentrieren, ohne ständige Fragen nach einem Abgang ihres Stars beantworten zu müssen. Michael Olise ist und bleibt ein unverzichtbarer Spieler für den FC Bayern München, daran ändern auch Rekordangebote nichts. Das hat der Klub mit aller Deutlichkeit klargestellt





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