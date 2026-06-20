Real Madrid hat offiziell Gerüchte über einen möglichen Transfer von Bayern Münchens Michael Olise zurückgewiesen. Der spanische Klub betont, es habe keinerlei Kontakt gegeben und unterstreicht die exzellenten Beziehungen zum FC Bayern. Gleichzeitig soll München den Vertrag des 24-jährigen Franzosen langfristig verlängern wollen.

Real Madrid hat in einer offiziellen Stellungnahme einen möglichen Transfer von Bayern-München-Star Michael Olise dementiert. Der spanische Rekordmeister betont, es habe weder direkte noch indirekte Kontakte zum Spieler, seinen Vertretern oder seinem Umfeld gegeben.

Gleichzeitig wird die ausgezeichnete Beziehung zum FC Bayern München hervorgehoben, die auf langjährigem Respekt, Zusammenarbeit und gegenseitiger Bewunderung basiere. Man bedauere die Verbreitung von Spekulationen, die nicht der Realität entsprechen. Bereits in den vergangenen Wochen hatten verschiedene Medien über ein mögliches Interesse Real Madrids berichtet. So wurde behauptet, der wiedergewählte Präsident Florentino Pérez plane ein Angebot in Höhe von 220 Millionen Euro Ablöse für den französischen Nationalspieler.

Pérez selbst hatte zuvor öffentlich erklärt, bereit zu sein, bis zu 150 Millionen Euro für einen Stammspieler eines Champions-League-Klubs auszugeben, was in diesem Zusammenhang mit Olise in Verbindung gebracht wurde. Demgegenüber stehen jedoch Meldungen, wonach der FC Bayern München den im Sommer 2024 aus Crystal Palace gekommenen Flügelspieler langfristig binden möchte. So soll der Klub eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2031 anstreben und Olise im Falle einer Unterschrift sein Gehalt nahezu verdoppeln.

Sein aktueller Vertrag an der Säbener Straße läuft noch bis zum 30. Juni 2029. In der vergangenen Saison war Olise einer der wichtigsten Spieler der Münchner, die das nationale Double aus Meisterschaft und Pokal gewannen. In 52 Pflichtspielen erzielte er 22 Tore und gab 31 Vorlagen.

Besonders auffällig waren seine Leistungen in den Viertelfinalbegegnungen der Champions League gegen Real Madrid. Beim 2:1-Auswärtssieg in Madrid bereitete er ein Tor vor, beim 4:3-Heimsieg in der Allianz Arena traf er selbst und wurde als Man of the Match ausgezeichnet. Die Dementi-Erklärung Real Madrids stellt somit klar, dass trotz der starken Auftritte des 24-Jährigen auf europäischer Bühne und der immer wieder kolportierten Ablösesummen in Höhe von über 200 Millionen Euro keine offiziellen Verhandlungen stattgefunden haben.

Der Spanier betonen vielmehr die weiterhin exzellenten Beziehungen zum deutschen Rekordmeister, die über viele Jahre gewachsen sind und verschiedene Bereiche des Fußballs umfassen. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Bayern ihrerseits alles daran setzen, den begehrten Offensivspieler zu halten, anstatt ihn abzugeben. Die Spekulationen rund um Olise unterstreichen einmal mehr die hohe Attraktivität des Spielers, der sowohl in der Bundesliga als auch auf internationalem Parkett überzeugt hat.

Sie zeigen aber auch, wie schnell Gerüchte im modernen Fußballgeschäft entstehen und sich verbreiten können, auch wenn sie jeglicher Grundlage entbehren. Für beide Vereine bleibt die Person Olise ein symbolträchtiges Beispiel für die zunehmende wirtschaftliche und sportliche Verschiebung von Kräften im europäischen Fußball, bei der junge Talente zu zentralen Aktiva werden und oft mit enormen Ablösesummen gehandelt werden.

Real Madrid, stets auf der Suche nach den größten Namen, und Bayern München, als eine der stabilsten sportlichen Institutionen, demonstrieren durch ihre jeweiligen Statements, wie sie mit derartigen Transfergerüchten umgehen: Während Madrid aktiv dementiert, um falsche Erwartungen zu vermeiden, arbeitet Bayern konsequent an der Verlängerung, um langfristige Planungssicherheit zu haben. Insgesamt bleibt abzuwarten, ob der Franzose, der noch keine Länderspiel-Erfahrung für die A-Nationalmannschaft hat, die angebotene Gehaltsaufstockung annimmt und in München bleibt oder ob die angeblich hohe Ablösesumme dennoch irgendwann zu einer Veränderung führen könnte. Die aktuelle Entwicklung spricht jedoch klar für einen Verbleib





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