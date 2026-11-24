Real Madrid besiegt PSV Eindhoven mit 5:1, Manchester City und Neapel enden 2:2. Weitere Ergebnisse aus der Champions League.

Die Königlichen aus Madrid demonstrieren am Dienstagabend in der Champions League ihre volle Stärke. Real Madrid besiegt die PSV Eindhoven mit einem klaren 5:1-Sieg. Dieser Resultatverschiebt den Druck auf die Konkurrenz, darunter Manchester City. Die Skyblues müssen sich hingegen mit einem 2:2-Unentschieden gegen die SSC Neapel begnügen. Beide Mannschaften kämpfen im Spitzenumfeld um die Tabellenspitze.

Real Madrid dreht Spiel gegen PSV Eindhoven

Real Madrid startet ohne Jude Bellingham in die Partie gegen PSV Eindhoven. Doch Ivan Perisic, ein anderer Ex-Spieler aus Dortmund, macht den Anfang. Der 37-jährige Stürmer schießt PSV Eindhoven mit einem verdienten Treffer in Führung. Aurelien Tchouameni hatte Sven Mijnans den Fuß getreten. Schiedsrichter Espen Eskas zeigte nach der 32. Minute die Gelbe Karte und pfeifte den Elfmeter.

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PSV Eindhoven bleibt gefährlich und verpasst in der 40. Minute die Führung fast. Sven Mijnans schießt nach einer Vorlage von Mark van Bommel knapp am rechten Pfosten vorbei. Real Madrid agiert in der ersten Hälfte harmlos und kreiert kaum Chancen. Lediglich Vinicius Jr. trifft in der 11. Minute einmal das Lattenkreuz.

Trainer José Mourinho greift in der Halbzeitpause mit drei Neuen ein. Dabei ist auch Jude Bellingham wieder auf dem Platz. Die Umstellung wirkt sofort. Arda Güler legt in der 50. Minute für Fede Valverde vor, der den 1:1-Ausgleich besorgt. Kurz darauf stellt Kylian Mbappé die 2:1-Führung her. Jude Bellingham verwandelt ein Traumtor aus dem Lauf heraus.

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Real Madrid erhöht kontinuierlich den Druck. Kylian Mbappé trifft in der 64. Minute zum 3:1. Er nutzt seine große Position im Strafraum mühelos aus. Die beiden weiteren Tore fallen durch Kylian Mbappé in der 84. Minute und Vinicius Jr. in der 87. Minute. Der 5:1-Endstand sichert Real Madrid vorerst die Tabellenspitze vor Paris Saint-Germain.

Manchester City und SSC Neapel enden unentschieden

Manchester City spielt gegen die SSC Neapel nur 2:2. City wendet eine drohende Pleite in der 86. Minute ab. Der Ausgleich gelingt durch Rayan Cherki. Zuvor hatte Noa Lang Neapel in der 76. Minute mit dem 2:1 in Führung gebracht. Ayyoub Bouaddi hatte vorher bereits den 1:1-Endstand der ersten Halbzeit erzielt.

Ein Grund für das knappe Ergebnis ist die schwache Leistung von Erling Haaland. Der Superstar von Manchester City taucht fast komplett ab. Sein erwarteter Torgewinn (xG) liegt bei nur 0,06. Rasmus Höjlund hatte in der 55. Minute für die Italiener mit der Führung begonnen.

Die SSC Neapel verteidigt ihre Chancen und nutzt die Distanzschüsse von Luis Milla. Como bleibt das Team der Stunde. Nach dem historischen 9:1 gegen RC Lens schlagen die Italiener auch AEK Athen mit 1:0. Luis Milla platziert den Ball in der 57. Minute mit einem Distanzschuss in den rechten Winkel. Das Ergebnis reicht für den Heimsieg und den dritten Tabellenplatz.

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Weitere Ergebnisse und Tabellenkonsequenzen

Galatasaray Istanbul schlägt Aston Villa mit 1:0. Deniz Gül köpft den Ball in der 77. Minute ins Netz. Jackson trifft den Ball dabei am Gesicht, doch der Ball landet trotzdem im Tor. Galatasaray feiert damit den dritten Sieg in Folge. Die Mannschaft träumt weiter von der direkten Qualifikation für das Achtelfinale.

Die Tabellenstellung verändert sich durch diese Ergebnisse signifikant. Real Madrid übernimmt die Führung in der Champions League. Die PSV Eindhoven bleibt chancenlos gegen die taktische Anpassung von José Mourinho. Manchester City muss trotz des Punktes den Konkurrenzkampf verschärft beobachten.