Real Madrid hat Denzel Dumfries verpflichtet und weitere Transfers geplant. Der FC Bayern stellt sich bei Michael Olise jedoch quer.

Real Madrid hat am späten Sonntagabend eine wichtige personelle Entscheidung getroffen: Der Boss der Königlichen wurde von den Mitgliedern in seinem Amt bestätigt. Bereits am darauffolgenden Dienstagmorgen löst er sein erstes Wahlversprechen ein - der Transfer von Denzel Dumfries ist offenbar perfekt.

Der holländische Rechtsverteidiger, 30 Jahre alt, unterschrieb nach Informationen des Transfer-Experten Fabrizio Romano einen Vierjahresvertrag. Er hatte bereits in der Vorwoche den Medizincheck absolviert. Real Madrid zahlt eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro an Inter Mailand. Zuvor hatte der wiedergewählte Boss angekündigt, dass der Verein drei neue Stars verpflichten sowie José Mourinho als neuen Trainer präsentieren und einen Mega-Transfer in der Größenordnung von 150 Millionen Euro tätigen wolle.

Dabei soll es sich um Michael Olise von Bayern München handeln. Dumfries ist der erste feststehende Neuzugang.

Zudem soll Innenverteidiger Ibrahima Konaté vom FC Liverpool bereits einen Vertrag bis 2030 unterschrieben haben. Bei Nico Paz von Como verfügt Real über eine Rückkauf-Klausel, sodass einem Transfer kaum etwas im Wege steht. Bezüglich Michael Olise hatte Real den Kontakt zum FC Bayern bereits am Dienstag gesucht - so wie es der Boss angekündigt hatte.

Die Führung des deutschen Rekordmeisters hatte jedoch zuvor unmissverständlich klargestellt, dass Real Madrid jegliche Kontaktaufnahme sparen könne; man werde den französischen Nationalspieler nicht verkaufen, zu keinem Preis. Olise zeigte zuletzt einmal mehr seine herausragende Form: Beim 3:1-Sieg der französischen Nationalmannschaft in der WM-Generalprobe gegen Nordirland erzielte der Flügelspieler alle drei Tore. Equipe-Tricolore-Coach Didier Deschamps lobte ihn nach der Partie: "Er strahlt - genau wie in seiner bisherigen Saison bei Bayern. Ihm fällt derzeit alles leicht. Dazu ist er auch noch effektiv, und das ist herausragend.





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