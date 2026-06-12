Real Madrid durchkreuzt Barças Transferpläne: Silva und Alvarez-Deals in Gefahr

Während Real Madrid kurz vor der Verpflichtung von Rúben Silva steht, verkompliziert der Klub auch den Transfer von Julian Alvarez massively für den FC Barcelona. Die "Königlichen" haben ein öffentliches 150-Millionen-Euro-Angebot für den Atlético-Stürmer abgegeben, was den Druck auf Barça enorm erhöht.

Der FC Barcelona steht vor einer weiteren schmerzhaften Niederlage im andauernden Transfer poker mit dem Erzrivalen Real Madrid . Die "Königlichen" könnten den Katalanen nicht nur bei einem begehrten Stürmer, sondern auch bei einem anderen zentralen Spieler den Wind aus den Segeln nehmen.

Konkret geht es um den portugiesischen Nationalspieler Rúben Silva, der sich laut Berichten bereits mit Real Madrid über die grundlegenden Vertragskonditionen geeinigt haben soll. Ein Zweijahresvertrag steht im Raum. Die medizinischen Untersuchungen, eine formelle Voraussetzung für jeden Transfer, soll Silva bereits während der Vorbereitung der portugiesischen Nationalmannschaft auf die WM absolviert haben. Eine offizielle Bekanntgabe des Wechsels wird in den nächsten Tagen erwartet.

Interessanterweise hatte Silva, der seit Jahren bekennender Fan von Real Madrid ist, dem Klub in der Vergangenheit bereits ein Angebot unterbreitet, war damit jedoch initially auf kein Interesse gestoßen. Der entscheidende Wendepunkt scheint die Rückkehr von José Mourinho als Cheftrainer zu sein. Der erfahrene Portugiese gilt als großer Bewunderer des 31-jährigen Mittelfeldspielers und hat ihn auf seine Wunschliste gesetzt. Unter diesen Vorzeichen kann Silva der "weiße





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