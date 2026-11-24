Ein umfassender Überblick zum Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und PSV Eindhoven am Dienstagabend im Santiago Bernabéu. Der Artikel analysiert die aktuelle Form beider Mannschaften, berücksichtigt die Verletzungssituationen bei beiden Teams und berücksichtIgt taktische Aspekte sowie historische Hintergründe. Real Madrid liegt mit neun Siegen in Folge auf dem zweiten Platz der Gruppe, während PSV Eindhoven in der Champions League um Punkte kämpft.

Begegnung der Champions-League-Gruppe

Am kommenden Dienstag treffen Real Madrid und PSV Eindhoven im Rahmen der fünften Spieltages der UEFA Champions League aufeinander. Das bedeutende Duell findet im legendären Santiago Bernabéu in Madrid statt und startet um 21:00 Uhr MESZ. für die spanischen Gastgeber ist dies eine weitere Gelegenheit, ihre Dominanz in der aktuellen Gruppenphase zu festigen, während die niederländische Delegation unter der Leitung von Trainer Peter Bosz versucht, sich für die K.o.-Runde zu qualifizieren. Die Partie wird international übertragen und auf den Sendern Orange TV und Movistar Liga de Campeones gezeigt, wobei das Interesse an diesem Aufeinandertreffen aufgrund der unterschiedlichen Formkurven der beiden Mannschaften besonders enorm ist.

Real Madrid befindet sich in einer beeindruckenden Leistungsspirale und hat in den letzten neun Wettbewerben ununterbrochen gewonnen. Mit zwölf Punkten aus vier Spielen belegt die Mannschaft von José Mourinho aktuell den zweiten Platz in der Champions-League-Tabelle. die Bilanz in der Liga ist makellos, wobei Siege gegen Inter Mailand, AS Rom,RB Leipzig und AEK Athen die offensive Stärke der Mannschaft unterstreichen. Insgesamt warfen die Madrilenen in diesen vier Partien dreizehn Tore und zeigten dabei eine hohe Effizienz vor allem im heimischen Stadion,wo sie alle acht Wettbewerbe in dieser Saison gewonnen haben. Angreifer Kylian Mbappé hat in jedem der vier Champions-League-Spiele getroffen und ist damit einer der treibenden Kräfte dieser Erfolgsserie.

Also read Bayern München: Real Madrid kontaktierte Max Eberl wegen Michael Olise

PSV Eindhoven hingegen präsentiert sich auf heimischen Boden in der Eredivisie zwar stark,doch in Europa ist die Situation komplizierter. Mit nur vier Punkten aus vier Spielen rangiert das Mannschaft auf dem 24. Platz der Tabelle. Obwohl die Niederländer zuletzt nationale Erfolge wie einen 7:0-Sieg gegen Willem II oder einen 4:1-Auswärtssieg gegen NEC Nijmegen feierten,kämpften sie in Europa mit Inkonsistenz. Eine 0:4-Niederlage gegen Club Brugge und eine Niederlage gegen RB Leipzig haben die Chancen auf den direkten Einzug in die Hauptrunde erschwert. Dennoch haben die Eindhovener ihre letzten drei Auswärtsspiele in allen Wettbewerben gewonnen, was ein gewisses Maß an Optimismus für die Reise nach Madrid bietet. Trainer Bosz betonte in der Pressekonferenz, dass seine Mannschaft trotz der Anpassung an den Gegner ihre eigene Philosophie und ihren Mut beibehalten wird.

Verletzungssituation und Kaderanpassungen

Beide Trainer stehen vor taktischen und personellen Herausforderungen für das kommende Spiel. Bei Real Madrid müssen mehrere Schlüsselspieler pausieren. Raúl Asencio und Rodrygo sind weiterhin verletzt und können nicht zur Verfügung stehen. Ferland Mendy ist für die Gruppenphase der Champions League nicht spielberechtigt, was die Defensive etwas verändert. positiv ist indes die Rückkehr von Vinícius Júnior ins Aufgebot, der als eine der größten Gefahren für die PSV-Abwehr gilt. Trainer Mourinho köNnte darüber nachdenken, Jude Bellingham und Arda Güler zu schonen,um deren Kräfte zu schonen, während Carlos Espí nach seinem Treffer gegen Celta Vigo in guter Form ist.

Advertisement

Auf der Seite von PSV Eindhoven ist die Lage bei den Verletzten ebenfalls angespannt. Kapitänsersatz und Mittelfeldspieler Mauro Júnior wird für das Restjahr 2026 nicht mehr auflaufen, da er sich im Spiel gegen NEC Nijmegen verletzt hat. Auch Adamo Nagalo, Jerdy Schouten,Sami Ouaissa und Alassane Pléa fallen aus. Als Ersatz für die ausgefallenen Kräfte wird erwartet, dass Noah Fernández im Mittelfeld starten wird, während Paul Wanner nach seiner Genesung möglicherweise von der Bank eingewechselt wird. trainer Bosz wollte die genauen Pläne zur Kompensation der Ausfälle nicht vorveröffentlichen, betonte doch die Erfahrung der verbliebenen Spieler im europäischen Wettbewerb.

Taktische Einschätzung und historische Perspektive

Die historische Begegnung zwischen diesen beiden Vereinen ist rar gesät. Das letzte Aufeinandertreffen fand in der Saison 1988-89 im Viertelfinale des Europapokals der Landesmeister statt, das Real Madrid nach Verlängerung für sich entschied. Da diese Partie Jahrzehnte zurückliegt, gilt die aktuelle Form als der bessere Indikator für den Ausgang. Statistiken zeigen, dass die Champions-League-Spiele von Real Madrid in dieser Saison durchschnittlich fünf Tore pro Spiel aufwiesen, während es bei PSV Eindhoven lediglich 1,75 Tore pro Spiel waren. Dies deutet auf ein torreiches Duell hin, bei dem die offensive Überlegenheit Madrids dominiert.

Trainer Peter Bosz würdigte in der Pressekonferenz öffentlich die Arbeit von José Mourinho,von dem er in seiner Zeit bei Vitesse viel gelernt habe. Er verweist darauf, dass er früher regelmäßig nach London reiste, um die Methoden von Mourinho bei Chelsea zu studieren. diese Anerkennung unterstreicht die Respektierung der gegnerischen Qualität. genauso Spieler wie Sergino Dest haben die letzte Niederlage gegen Club Brugge noch im Gedächtnis und sehen den kommenden Gegner als Chance zur Revanche. während PSV versucht, die Frustration der vergangenen Fehler in Madrid umzuwandeln,setzt Real Madrid auf die Konsistenz ihrer Heimstärke und die individuelle Klasse seiner Offensivwaffe,um die drei Punkte sicher nach Hause zu bringen. Die Erwartungen der Experten gehen klar in Richtung eines Sieges der spanischen Großmacht, die ihre Serie auf zehn Siege ausweiten möchte.