Ein Fan erhielt elf Monate Haftstrafe wegen rassistischer Beleidigung im Stadion. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt unter der Auflage, keine Stadien mehr zu besuchen.

Ein Fußball fan aus Spanien hat am Dienstag offizielle Bestätigung für ein strafrechtliches Urteil erhalten, das ihn wegen rassistischer Beleidigungen zu einer Haftstrafe von elf Monaten verurteilt hat. Der spanische Traditionsverein Real Madrid veröffentlichte die Einzelheiten der Entscheidung in einer offiziellen Mitteilung, die den Ernst des Falls und die konsequente Haltung des Klubs gegenüber Diskriminierung im Sport unterstreicht. Die Strafe wurde jedoch für einen Zeitraum von zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt, was bedeutet, dass der Verurteilte die Haft nicht sofort antreten muss, solange er sich zukünftig an strenge Auflagen hält.

Bedingungen des Bewährungsstrafmaßes

Die Aussetzung der Haftstrafe ist an eine klare und unmissverständliche Bedingung geknüpft, die den Betroffenen vom sportlichen Geschehen fernhalten soll. Voraussetzung für die Bewährung ist, dass der Verurteilte während der zwei Jahre probatorischen Zeit keine Fußballstadien mehr besuchen darf, in denen offizielle Sportwettbewerbe ausgetragen werden. Diese Maßnahme dient dem Schutz der betroffenen Spieler und der Aufrechterhaltung der Ordnung im Stadionumfeld, indem die Quelle der Belästigung physisch von den Austragungsorten ferngehalten wird.

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Durch diese räumliche Sperre soll verhindert werden, dass der Täter erneut in die Lage versetzt wird, rassistische Handlungen oder Beleidigungen gegenüber Athleten anderer Mannschaften zu äußern. Der Verein betont, dass diese Auflage eine zentrale Säule der Entscheidung des Gerichts darstellt und direkt auf das spezifische Delikt reagiert, das in einem der bekanntesten Sportstadien der Region begangen wurde.

Hintergrund des Vorfalls im Jahr 2025

Die rechtlichen Schritte basieren auf schweren Vorfällen, die sich beim Spiel zwischen Real Oviedo und Real Madrid am 24. August 2025 im Estadio Carlos Tartiere ereignet haben. Das Estadio Carlos Tartiere ist die Heimspielstätte des FC Oviedo im Norden Spaniens, wo in diesem Match ein klarer 3:0-Sieg für die Königlichen aus Madrid resultierte. Trotz des sportlichen Erfolgs des Teams lag der Fokus des Gerichtsverfahrens ausschließlich auf dem un sportlichen Verhalten eines einzelnen Fans in den Rängen.

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Die juristische Aufarbeitung verzögerte sich etwas, da die Zweite Kammer des Provinzgerichts von Asturien das Urteil erst mehr als ein Jahr nach dem Spiel fällte. Diese Verzögerung ist bei komplexen strafrechtlichen Verfahren in Spanien nicht unüblich, da sowohl die Beweislage als auch die rechtlichen Argumente sorgfältig geprüft wurden, bevor eine belastbare Grundlage für das Urteil geschaffen werden konnte.

Position von Real Madrid im Rechtsstreit

Real Madrid trat in diesem Verfahren aktiv als Nebenkläger auf, was die strategische Bedeutung des Falls für den Verein unterstreicht. In der Mitteilung heißt es explizit, dass der Verein sein Engagement im Kampf gegen Rassismus und zur Ausrottung jeglichen rassistischen Verhaltens im Fußball und im Sport bekräftigt. Diese Rolle als Nebenkläger zeigt, dass der Verein nicht nur passiver Beobachter, sondern ein aktiver Verfechter der Rechte seiner Spieler und der Integrität des Sports ist.

Der Club stellt klar, dass er diese Praxis auch in anderen ähnlichen Fällen fortsetzen wird, um eine klare Botschaft an diskriminierende Akteure zu senden. Diese proaktive rechtliche Strategie dient dazu, Präzedenzfälle zu schaffen und die Rechtsdurchsetzung im Zusammenhang mit Hate Speech im Sportumfeld zu stärken. Durch die Einreichung der Nebenklage stellt Real Madrid sicher, dass die Interessen der Opfer und des Vereins direkt im Prozess vertreten werden.

Vergleichbare Urteile und historische Einordnung

Das aktuelle Urteil reiht sich in eine Reihe bereits ergangener strafrechtlicher Verurteilungen wegen rassistischer Beleidigungen gegen Spieler von Real Madrid ein. Der Verein führt explizit mehrere bekannte Austragungsorte an, an denen ähnliche Vorfälle stattfanden und die zu früheren rechtlichen Konsequenzen führten. Zu diesen Stadien gehören das Mestalla, das Son Moix, das Vallecas und das José Zorrilla, was die geografische und historische Dimension des Problems im spanischen Fußballdom zeigt.

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Diese Aufzählung demonstriert, dass das Problem der Rassismus im Stadion kein isoliertes Ereignis ist, sondern eine wiederkehrende Herausforderung, die bereits zu verschiedenen Urteilen geführt hat. Die Nennung dieser spezifischen Stadien unterstreicht, dass der Verein ein konsistentes Muster in der Verfolgung solcher Delikte verfolgt und keine Toleranz gegenüber Diskriminierung an den bekanntesten Spielorten des Landes zeigt. Dieser historische Kontext gibt dem aktuellen Urteil besondere Relevanz und signalisiert eine verschärfte Durchsetzung der Regeln.