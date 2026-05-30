Real Madrid: Herausforderer Riquelme fordert Perez heraus

Erstmals seit 20 Jahren können die Mitglieder von Real Madrid ihren Präsidenten wählen. Amtsinhaber Florentino Perez trifft auf den jungen Unternehmer Enrique Riquelme, der mit frischen Ideen und finanzieller Rückendeckung antritt.

In Budapest! Rund um die Puskas Arena fahren plötzlich beklebte Reisebusse. Darauf wirbt Real Madrid s neuer Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme mit der frechen Ansage: Enjoy tonight.

We'll be back. Champions-League-Rekordsieger Real hat es nach dem letzten Titel 2024 zum zweiten Mal hintereinander nicht ins Finale der Königsklasse geschafft.

Außerdem verpassten die Königlichen die spanische Meisterschaft deutlich, für Weltklub Real schon eine Krise. Nicht nur sportlich. Der aktuelle Real-Boss, Bau-Milliardär Florentino Perez, hatte kürzlich Präsidentschaftswahlen angekündigt, bei denen er sich selbst wiederwählen lassen möchte. Florentino Perez wurde im Juli 2000 erstmals Real-Präsident und führt den Klub seitdem, mit einer Unterbrechung von 2006 bis 2009.

Zum ersten Mal seit 20 Jahren dürfen die Mitglieder von Real Madrid damit ihren Präsidenten wählen. Es wird ein Duell zwischen Perez und Riquelme, einem aufstrebenden Gründer eines Wasser- und Energie-Unternehmens. Riquelme schaffte es vor weniger als zwei Jahren ins Rampenlicht, als seine Cox ABG Group SA in Madrid an die Börse ging. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Milliarden Euro kletterten die Aktien seit dem Debüt um 36 Prozent.

Cox kaufte vergangenes Jahr das Mexiko-Geschäft von Iberdrola SA, ein Deal im Wert von 4,2 Milliarden Dollar. Es ist das erste Mal, dass Perez von einem Gegenkandidaten herausgefordert wird. Der Wahlprozess sah mehrere Schritte vor, nun soll es am 7. Juni zur Abstimmung kommen.

Die Anforderungen für Kandidaten sind hoch: Sie müssen Spanier sein, mindestens 20 Jahre Mitglied des Klubs und finanzielle Garantien in Höhe von mindestens 15 Prozent des Klub-Budgets vorweisen, aus persönlichem Vermögen oder Bankkrediten. Das entspricht derzeit rund 187 Millionen Euro. Die Real Madrid Mitglieder stehen vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Florentino Perez, der den Klub seit über zwei Jahrzehnten prägt, hat in seiner Amtszeit zahlreiche Erfolge gefeiert, darunter mehrere Champions-League-Titel und einen Kader voller Weltstars.

Doch die jüngste sportliche Talfahrt, das vorzeitige Ausscheiden in der Champions League und die verpasste Meisterschaft haben die Kritik an seiner Führung verstärkt. Viele Fans sehen in der Präsidentschaftswahl eine Chance für einen Neuanfang. Enrique Riquelme, der junge Unternehmer, verspricht frische Ideen und mehr Transparenz. Er setzt auf digitale Innovationen und eine stärkere Einbindung der Mitglieder.

Seine Wahlkampagne mit den auffälligen Reisebussen in Budapest soll zeigen, dass Real Madrid auch ohne Perez erfolgreich sein kann. Riquelme betont, dass er den Verein wieder an die Spitze des europäischen Fußballs führen will, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich. Die Finanzkraft seines Unternehmens Cox ABG Group SA gibt ihm dabei Rückhalt. Die Ausgangslage ist spannend: Perez verfügt über jahrelange Erfahrung und ein Netzwerk im internationalen Fußball, während Riquelme mit Unternehmergeist und einer frischen Perspektive punktet.

Die hohen Hürden für die Kandidatur haben Riquelme nicht abgeschreckt. Er hat die geforderten finanziellen Garantien erbracht und damit bewiesen, dass er es ernst meint. Die Wahl am 7. Juni wird von den Medien als das spannendste Duell seit Langem gehandelt.

Beide Kandidaten haben ihre Visionen präsentiert: Perez setzt auf Kontinuität und weitere Investitionen in Stars, Riquelme auf Nachwuchsförderung und wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Die Mitglieder von Real Madrid werden entscheiden, ob der Klub den Kurs hält oder einen neuen Weg einschlägt. Eines steht fest: Der Ausgang dieser Wahl wird weitreichende Folgen für die Zukunft des spanischen Rekordmeisters haben





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