Der portugiesische Mittelfeldspieler wechselt von Manchester City in die spanische Hauptstadt. Der neue Spieler unterschreibt einen Vertrag für zwei Jahre bis 2028.

Der nächste Superstar- Transfer von Real Madrid ist perfekt. Bernardo Silva (31) wechselt ablösefrei von Manchester City in die spanische Hauptstadt. Der Portugiese unterschreibt einen Vertrag für zwei Jahre bis 2028.

Dieser Transfer ist der zweite große Zugang von Real Madrid während der Weltmeisterschaft. Der Mittelfeldspieler bestreitet mit seiner Nationalmannschaft am Mittwochabend um 19 Uhr das erste Spiel gegen die Demokratische Republik Kongo. Bernardo Silva verlässt Manchester City nach neun Jahren. Der England-Klub hatte ihn 2017 für 50 Millionen Euro aus Monaco geholt.

Unter Trainer Pep Guardiola (55) reifte Silva zu einem der besten Kreativspieler der Welt, konnte sechs englische Meisterschaften, drei Pokaltitel sowie die 2023 gewinnen. Nun der Abschied von der Insel. In Madrid trifft Silva auf Landsmann José Mourinho (63), der seine zweite Amtszeit als Trainer der Madrilenen antritt. Wochenlang wurde Silva vor allem mit den Real-Erzrivalen Atlético Madrid und Barcelona in Verbindung gebracht.

Noch vor zwei Wochen sagte sein Berater Jorge Mendes (60) zu Transfer-Insider Fabrizio Romano, dass Bernardo sich nach der Weltmeisterschaft entscheiden werde. Alles anders - weil in der Zwischenzeit Real dazwischengrätschte! Spanischen Medienberichten zufolge soll vor allem Mourinho einen entscheidenden Anteil an der beschleunigten Transfer-Entscheidung zugunsten seines Teams haben. Der Portugiese habe in Gesprächen mit der Silva-Seite klargemacht, dass der Linksfuß sein absoluter Wunschspieler sei.

Worte, die offenbar Anklang fanden. Nach dem Wechsel von Spanien-Verteidiger Marc Cucurella (27), den die Madrilenen für 60 Millionen Euro von Chelsea holten, ist Silva der zweite Hochkaräter, dessen Real-Transfer während der Weltmeisterschaft verkündet wird. Der Transfer von Bernardo Silva ist ein wichtiger Schritt für Real Madrid, um ihre Ambitionen in der spanischen Liga zu verwirklichen. Der Trainer José Mourinho wird hoffentlich die Fähigkeiten von Bernardo Silva nutzen, um die Mannschaft erfolgreich zu machen.

Die Fans von Real Madrid werden auf das Wiedersehen mit dem neuen Spieler Bernardo Silva gespannt sein. Der Transfer von Bernardo Silva ist ein wichtiger Meilenstein für Real Madrid, um ihre Zukunft zu sichern. Der neue Spieler wird hoffentlich die Mannschaft unterstützen, um die Erfolge der Vergangenheit zu wiederholen. Der Transfer von Bernardo Silva ist ein wichtiger Schritt für Real Madrid, um ihre Ambitionen in der spanischen Liga zu verwirklichen.

Der Trainer José Mourinho wird hoffentlich die Fähigkeiten von Bernardo Silva nutzen, um die Mannschaft erfolgreich zu machen. Die Fans von Real Madrid werden auf das Wiedersehen mit dem neuen Spieler Bernardo Silva gespannt sein. Der Transfer von Bernardo Silva ist ein wichtiger Meilenstein für Real Madrid, um ihre Zukunft zu sichern. Der neue Spieler wird hoffentlich die Mannschaft unterstützen, um die Erfolge der Vergangenheit zu wiederholen.

Der Transfer von Bernardo Silva ist ein wichtiger Schritt für Real Madrid, um ihre Ambitionen in der spanischen Liga zu verwirklichen. Der Trainer José Mourinho wird hoffentlich die Fähigkeiten von Bernardo Silva nutzen, um die Mannschaft erfolgreich zu machen. Die Fans von Real Madrid werden auf das Wiedersehen mit dem neuen Spieler Bernardo Silva gespannt sein. Der Transfer von Bernardo Silva ist ein wichtiger Meilenstein für Real Madrid, um ihre Zukunft zu sichern.

Der neue Spieler wird hoffentlich die Mannschaft unterstützen, um die Erfolge der Vergangenheit zu wiederholen.





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