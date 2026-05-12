Real Madrid im Ausnahmezustand: Pérez winkt ab nach heftigem Streit

Nach dem heftigen Streit zwischen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni im Training hat sich Real Madrid-Präsident Florentino Pérez auf einer Pressekonferenz zu dem Vorfall geäußert. Pérez versuchte, den Vorfall herunterzuspielen und erklärte, dass es nicht das erste Mal sei, dass sich hier zwei Spieler gestritten haben. Beide Stars wurden nach einer internen Anhörung mit jeweils 500.000 Euro Geldstrafe belegt.

fliegen die Fetzen, doch Präsident Florentino Pérez (79) winkt ab! Nach dem heftigen Streit zwischen Federico Valverde (27) und Aurélien Tchouaméni (26) im Training hat sich der Real-Boss nun auf einer Pressekonferenz zu dem Vorfall geäußert.

Und seine Botschaft ist klar: Alles halb so wild!

„Es ist nicht das erste Mal, dass sich hier zwei Spieler gestritten haben“, erklärte Pérez und versuchte, den Vorfall herunterzuspielen. „Es gab Saisons, da haben sich die Spieler ständig gestritten. So etwas passiert!

“Real Madrid im Ausnahmezustand! Präsident Florentino Pérez (79) sorgt sofort für Wirbel. Dabei hatte der Zoff heftige Folgen: Valverde erlitt eine Platzwunde am Kopf, musste ins Krankenhaus und wurde mit mehreren Stichen genäht. Die Diagnose: leichtes Schädel-Hirn-Trauma.

Der Mittelfeld-Star fällt vorerst aus und muss sich rund zwei Wochen schonen. Für Pérez ist aber nicht der Streit das eigentliche Problem, sondern dass alles an die Öffentlichkeit gelangte.

„Der Streit war schlimm, aber noch schlimmer ist, dass er bekannt wurde“, schimpfte der Präsident. „So etwas hat es immer gegeben – aber es ist nie nach draußen gedrungen. “ Der Real-Boss geht sogar noch weiter: Intern wisse man angeblich genau, wer die Informationen weitergegeben hat. Der „Leak“ sei für ihn schlimmer als der eigentliche Kabinen-Knall.

Tchouaméni zeigte sich später reumütig: „Solche Vorfälle sind Real Madrid nicht würdig“, sagte der Franzose und akzeptierte die Strafe des Vereins. Denn die fiel saftig aus: Beide Stars wurden nach einer internen Anhörung mit jeweils 500.000 Euro Geldstrafe belegt! Auslöser des Eklats: Valverde soll seinem Teamkollegen zu Trainingsbeginn die Hand verweigert haben. Die Situation eskalierte, bis es schließlich in der Kabine krachte.

Teamkollegen mussten dazwischengehen, sogar eine Krisensitzung wurde einberufen. Trotz allem versucht Pérez, die Wogen zu glätten. Doch klar ist: Bei Real Madrid brodelt es zurzeit gewaltig





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