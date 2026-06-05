Florentino Pérez und Enrique Riquelme kämpfen um das Amt des Präsidenten bei Real Madrid. Pérez kündigte an, am kommenden Dienstag ein offenes Angebot für den teuersten Transfer in der Geschichte des Klubs zu schicken, ohne jedoch den Spieler zu nennen. Er schloss aus Erling Haaland, Harry Kane, Olisé und Doku. Pérez kündigte an, das Angebot gilt einem Spieler vom Kaliber von Cristiano Ronaldo oder Kaká. Neben dem Mega-Transfer kündigte er bereits weitere Verstärkungen an, wie den Rückkehr von José Mourinho als Trainer und den Ablösefrei-Transfer von Ibrahima Konaté nach FC Liverpool. Auch Denzel Dumfries wurde von Pérez als Neuzugang bestätigt. Die Präsidentschaftswahl am 7. Juni ist die erste wirklich umkämpfte Wahl bei Real Madrid seit 2006, als Ramón Calderón nach Pérez’ damaligem Rücktritt gewann. Pérez tritt den Wahlkampf-Endspurt nicht mit leeren Händen an.

Der spanische Rekordmeister Real Madrid steckt in einer Transfer-Schlacht , bei der Florentino Pérez und Enrique Riquelme um das Amt des Präsident en kämpfen. Pérez kündigte an, am kommenden Dienstag ein offenes Angebot für den teuersten Transfer in der Geschichte des Klubs zu schicken, ohne jedoch den Spieler zu nennen.

Er schloss aus Erling Haaland, Harry Kane, Olisé und Doku. Pérez kündigte an, das Angebot gilt einem Spieler vom Kaliber von Cristiano Ronaldo oder Kaká. Neben dem Mega-Transfer kündigte er bereits weitere Verstärkungen an, wie den Rückkehr von José Mourinho als Trainer und den Ablösefrei-Transfer von Ibrahima Konaté nach FC Liverpool. Auch Denzel Dumfries wurde von Pérez als Neuzugang bestätigt.

Die Präsidentschaftswahl am 7. Juni ist die erste wirklich umkämpfte Wahl bei Real Madrid seit 2006, als Ramón Calderón nach Pérez’ damaligem Rücktritt gewann. Pérez tritt den Wahlkampf-Endspurt nicht mit leeren Händen an





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