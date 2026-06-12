Real Madrid kurz vor Verpflichtung von Bernardo Silva - Atlético und Barcelona leer ausgegangen

Der spanische Rekordmeister Real Madrid steht einem Medienbericht zufolge kurz vor der Verpflichtung des Mittelfeldspielers Bernardo Silva von Manchester City. Nachdem Atlético Madrid bereits eine Zusage des Spielers erhalten haben soll, machte Real Madrid den späten Coup. Der neue Trainer José Mourinho treibt den Transfer voran.

Real Madrid steht kurz vor der Verpflichtung von Bernardo Silva . Der 31-jährige Mittelfeldspieler von Manchester City soll bereits medizinische Untersuchungen absolviert haben und der Transfer könnte in den nächsten Tagen offiziell bekannt gegeben werden.

Nach sieben Jahren bei Manchester City, wo er eine prägende Rolle spielte, hatte Silva sein Kapitel beendet. Sein Agent bot ihn umgehend bei Real Madrid an, obwohl ursprünglich kein Wechsel zu den Spaniern im Raum stand. Der FC Barcelona und Atlético Madrid hatten sich ebenfalls intensiv um den Spieler bemüht, Atlético galt sogar mit einer angeblichen Zusage Silvas als Favorit. Doch das späte Interesse von Real Madrid änderte alles.

Silva, ein erklärter Real-Fan, der mehrfach in der Champions League gegen die Königlichen antrat, konnte dem Angebot nicht widerstehen. Der neue Trainer José Mourinho, der selbst Portugiese ist, setzte sich intern nachdrücklich für eine Verpflichtung seines Landsmanns ein. Mourinho hinterlegte bei seiner Rückkehr mehrere Transferwünsche, und Silva gilt als einer der am einfachsten umsetzbaren, der nun zeitnah abgeschlossen werden könnte.

Der Transfer wäre ein weiterer großer Coup für Real Madrid nach der Rückkehr von Mourinho und den bereits laufenden Planungen für einen Umbruch im Kader. Für Barcelona und Atlético Madrid bedeutet die Entwicklung eine herbe Enttäuschung, nachdem beide Klubs intensiv um den charismatischen Spielmacher warben. Silva, der für seine technische Brillanz, Spielintelligenz und Torgefahr bekannt ist, würde die Qualität im Mittelfeld von Real Madrid erheblich steigern.

Die genauen Vertragsbedingungen sind noch nicht öffentlich, aber laut spanischen Medien haben sich beide Seiten bereits auf die Rahmenbedingungen geeinigt. Sollte der Transfer wie erwartet über die Bühne gehen, wird er die Kräfteverhältnisse in La Liga weiter verschieben und Real Madrids Ambitionen auf den Champions-League-Titel untermauern. Die Gerüchteküche brodelt bereits und die Fans erwarten mit Spannung die offizielle Bestätigung





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