Real Madrid legt umfangreiches Dokument bei UEFA vor

Real Madrid hat dem Europäischen Fußballverband UEFA ein umfangreiches Dokument mit 500 Seiten vorgelegt. Demnach soll der FC Barcelona 20 Jahre lang von Schiedsrichtern bevorzugt worden sein.

Real Madrid hat dem Europäischen Fußball verband UEFA ein umfangreiches Dokument mit 500 Seiten vorgelegt. Demnach soll der FC Barcelona 20 Jahre lang von Schiedsrichter n bevorzugt worden sein.

Die Dokumente sollen die Vorwürfe belegen, dass der FC Barcelona Jose Maria Enriquez Negreira, einst Schiedsrichter-Ansetzer in La Liga, bezahlt und dafür von Referee-Entscheidungen profitiert haben. Real Madrid hofft nun, dass die UEFA-Boss Aleksander Ceferin überzeugt werden kann, dass eine Geldstrafe oder eine Sperre für internationale Wettbewerbe als Strafe nicht angemessen wäre. Vielmehr sollen die Verantwortlichen darauf hoffen, dass Barca Titel aberkannt werden, die in vielen Fällen dann nachträglich an Real gehen würden.

Die UEFA vertrat aber stets den Standpunkt, erst müsse die spanische Justiz urteilen, ehe sich der Verband mit Konsequenzen befassen würde





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Real Madrid FC Barcelona UEFA Schiedsrichter Geldstrafe

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