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Real Madrid lehnt Mega-Angebot für Julián Álvarez ab

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Real Madrid lehnt Mega-Angebot für Julián Álvarez ab
Real MadridAtlético MadridJulián Álvarez
📆09/06/2026 20:18:00
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Real Madrid hat ein Angebot von 150 Millionen Euro für den argentinischen Fußballspieler Julián Álvarez abgelehnt. Der Spieler ist bei Atlético Madrid unter Vertrag. Die Ablehnung ist ein Schlag für den Vorstand von Real Madrid, der vor seiner Wiederwahl angekündigt hatte, einen neuen 'Galáctico' für 150 Millionen Euro zu verpflichten.

Real Madrid hat ein Mega-Angebot von 150 Millionen Euro für den argentinischen Fußball spieler Julián Álvarez abgelehnt. Der Spieler ist bei Atlético Madrid unter Vertrag. In einer offiziellen Pressemitteilung hat Real Madrid das Angebot öffentlich gemacht, aber Atlético hat es abgelehnt.

Der Grund dafür ist eine Ausstiegsklausel im Vertrag des Spielers, die 500 Millionen Euro beträgt. Das ist ein Betrag, den Real Madrid nicht bereit ist zu bezahlen. Atlético hat die Ablehnung auch auf sozialen Medien bekanntgegeben und hat Real Madrid mit ironischen Angeboten für andere Spieler beantwortet. Der Vorstand von Real Madrid hatte vor seiner Wiederwahl angekündigt, einen neuen 'Galáctico' für 150 Millionen Euro zu verpflichten.

Jetzt hat der Club ein Angebot abgelehnt und zeigt damit, dass er nicht bereit ist, den Betrag zu bezahlen, der für den Spieler gefordert wird. Der Vorstand von Real Madrid hat sich auch mit einem ironischen Angebot für einen anderen Spieler geäußert, als Antwort auf das Angebot von Atlético

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