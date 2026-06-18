Real Madrid macht weiter mit den Sommer-Transfers: Enzo Fernández soll kommen

Real Madrid bestätigt den Wechsel von Enzo Fernández von Chelsea. Der 25-jährige Mittelfeld-Star soll einen Vertrag bis 2032 unterschreiben und einen Marktwert von 90 Millionen Euro haben. Die Ablöse könnte bei 140 Millionen Euro liegen.

Real Madrid macht weiter mit den Sommer-Transfer s. Nachdem der Klub bereits Marc Cucurella von Chelsea bestätigt hat, folgt nun die Verpflichtung von Bernardo Silva von Manchester City.

Bereits am selben Tag wurde bekannt gegeben, dass Ibrahima Konaté von Liverpool zum Verein wechseln wird. Es scheint jedoch nicht damit aufzuhören. Nach Informationen von Nicolò Schira sind sich die Königlichen auch mit Enzo Fernández von Chelsea einig. Der 25-jährige Mittelfeld-Star soll wie Cucurella von Chelsea kommen und einen Vertrag bis 2032 unterschreiben.

Fernández' Marktwert liegt derzeit bei 90 Millionen Euro. Die Ablöse könnte bei 120 Millionen Pfund liegen, was etwa 140 Millionen Euro entspricht. Chelseas Ablöseforderung bleibt jedoch bei 140 Millionen Euro. Der Verein bleibt gelassen und wird den Spieler zum richtigen Preis verkaufen.

Real Madrid überlegt derzeit, welchen Mittelfeldtyp sie bevorzugen. Mateus Fernandes von West Ham und Rodri von Manchester City sind zwei weitere Namen, die diskutiert werden





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