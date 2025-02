Real Madrid mit Rückenwind gegen Manchester City: Rüdiger und Alaba kehren zurück

Real Madrid hat nach dem knappen 3:2-Sieg gegen Manchester City im Hinspiel der Champions League-Playoffs die Oberhand. Trainer Carlo Ancelotti kann auf die Rückkehr von Antonio Rüdiger und David Alaba bauen. Ob diese Abwehrspieler direkt in die Startelf zurückkehren, ist offen. Die Rückkehr von Rüdiger und Alaba ist ein wichtiger Vorteil für Real Madrid. Die Abwehr-Stars Eder Militão und Dani Carvajal fehlen aber weiterhin wegen ihrer Verletzungen.

Real Madrid hat nach dem 3:2-Sieg bei Manchester City im Playoff-Hinspiel der Champions League beste Karten für das Weiterkommen in der Königsklasse. Trainer Pep Guardiola muss bis zu zehn Wochen auf einen wichtigen Abwehrspieler verzichten. Gute Neuigkeiten für Real: Lucas Vazquez (33), Antonio Rüdiger (31) und David Alaba (32) kehren zum Rückspiel in der Startelf zurück. Ancelotti erklärte: „Sie bessern sich, werden bis Montag weiterhin individuell arbeiten.

Ab Dienstag werden sie dann wieder bei der Mannschaft und verfügbar für das Spiel gegen City sein.“ Rüdiger und Vazquez hatten das Hinspiel wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel verpasst. Alaba verpasste hingegen nur drei Spiele. Ob er und Rüdiger direkt in der Startelf spielen, ist jedoch ungewiss. Klar ist: Die Abwehr-Stars Eder Militão (26) und Dani Carvajal (32) fehlen weiterhin, da sie sich nach einem Kreuzbandriss von einer Verletzung erholen. Die Profis werden in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommen. Lob gab es von Ancelotti für Jude Bellingham (21). Ancelotti kündigte an: „Er hat die Persönlichkeit und den Charakter, obwohl er jung und noch nicht lange hier ist. Er wird einer der Kapitäne und ein sehr wichtiger Teil des Teams in den nächsten Jahren sein.





