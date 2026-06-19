Real-Madrid-Mittelfeld-Chaos: Kein Platz mehr für VfB-Stars

Real Madrid baut unter José Mourinho sein Mittelfeld massiv um und verzichtet dabei auf die Dienste der VfB-Stuttgart-Spieler Angelo Stiller und Chema Andrés. Während Stiller noch mit einem Wechsel liebäugelte, ist seine Zukunft nun in Stuttgart. Auch Chema Andrés bleibt voraussichtlich, da die Madrilenen mit Enzo Fernández und anderen Stars bereits eine Überfluss an Mittelfeldtalenten haben.

Real Madrid hat mit dem neuen Trainer José Mourinho einen radikalen Umbruch im Kader eingeleitet und innerhalb kürzester Zeit mehrere Top- Transfer s getätigt. Die Madrilenen verpflichteten Marc Cucurella von Chelsea, Bernardo Silva von Manchester City und Ibrahima Konaté von Liverpool.

Laut spanischen Medien ist zudem Enzo Fernández von Chelsea für etwa 100 Millionen Euro im Gespräch. Mit diesen Neueinkäufen sowie den bereits im Team befindlichen Mittelfeldspielern Tchouaméni, Camavinga, Valverde und Bellingham würde Mourinho ein Weltklasse-Mittelfeld formen. Für zwei Schlüsselspieler des VfB Stuttgart wäre in diesem Ensemble jedoch kein Platz mehr. Angelo Stiller, immer wieder mit Real in Verbindung gebracht, wird den Verein trotz einer möglichen Ablöse von rund 50 Millionen Euro nicht verlassen, da Mourinho nicht plant, ihn zu verpflichten.

Auch Chema Andrés, der im Vorjahr vom VfB zurück zu Real hätte wechseln können, bleibt aller Voraussicht nach in Stuttgart, da auch für ihn im überladenen Mittelfeld der Königlichen kein Raum mehr ist. Damit ist wahrscheinlich, dass beide Stuttgarter Sechser in der kommenden Saison gemeinsam beim VfB spielen werden, auch wenn die endgültige Entscheidung darüber erst spät im Transferfenster fallen könnte





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