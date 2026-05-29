Real Madrid plant Kaderumbau: Pérez will drei Wunschtransfers

Real Madrid plant einen großen Kaderumbau, bevor die Präsidentschaftswahlen stattfinden. Präsident Florentino Pérez hat drei Wunschtransfers ausgemacht, darunter Alessandro Bastoni, Joao Neves und Víctor Muñoz.

Derzeit ist nicht nur auf dem Platz von Real Madrid turbulent. Präsident Florentino Pérez hat mit Unternehmer Enrique Riquelme einen ernsthaften Gegenkandidaten bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen , die am 7.

Juni stattfinden werden. Pérez hat in den vergangenen Jahren keinen ernsthaften Herausforderer gehabt. Die Planungen für den nächsten großen Kaderumbau laufen bereits hinter den Kulissen. Laut dem spanischen Journalisten Juanma Castaño hat Pérez drei Wunschtransfers ausgemacht, mit denen die Königlichen schon in diesem Sommer ein deutliches Zeichen setzen wollen.

Vor allem in der Defensive sieht Real Handlungsbedarf. Nach dem bevorstehenden Abschied von David Alaba und den anhaltenden Verletzungssorgen um Éder Militão soll Inter-Star Alessandro Bastoni ganz oben auf der Liste stehen. Der italienische Nationalspieler gilt als einer der besten Innenverteidiger Europas und könnte die zuletzt anfällige Abwehr stabilisieren. Auch im Mittelfeld hat Pérez offenbar einen prominenten Namen im Visier: Joao Neves von Paris Saint-Germain.

Der portugiesische Nationalspieler zählt zu den begehrtesten Mittelfeldspielern Europas. Nach Informationen aus Spanien soll sein Berater Jorge Mendes bereits signalisiert haben, dass sich der 21-Jährige einen Wechsel nach Madrid vorstellen könnte. Einfach wird der Deal allerdings nicht - PSG dürfte für seinen Leistungsträger eine enorme Ablöse verlangen. Sein Marktwert liegt bei über 110 Millionen Euro.

Der dritte Name auf der Liste ist deutlich weniger spektakulär, könnte aber strategisch wichtig werden. Real soll die Rückkaufoption bei Víctor Muñoz ziehen wollen. Der Offensivspieler steht derzeit bei Osasuna unter Vertrag und wurde zuletzt sogar von Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente in den Kader berufen. Der Zeitpunkt der Meldung ist auch deshalb Brisant, weil Pérez derzeit mitten im Wahlkampf steckt.

Pérez setzt dagegen auf seine Erfolgsbilanz und offenbar auf einen neuen Galácticos-Plan. Mit Bastoni, Neves und Muñoz könnte der nächste Umbruch bei den Königlichen bereits in vollem Gange sein





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