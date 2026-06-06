Real Madrid: Präsidentschaftswahl zwischen Perez und Herausforderer Riquelme

Die Präsidentschaftswahl bei Real Madrid wird zu einem Schaulaufen der Versprechungen. Florentino Perez steht Herausforderer Enrique Riquelme gegenüber, der mit grossen Transferankündigungen und einem Bekenntnis zur Mitgliederstruktur wirbt. Die Wahl könnte richtungsweisend für die Zukunft des Clubs sein.

Real Madrid steht vor einer möglicherweise richtungsweisenden Präsidentschaftswahl , die jedoch mehrheitlich zu einem madrilenischen Basar verkommt. Der Herausforderer von Florentino Perez heisst Enrique Riquelme , ein 37 Jahre alter Milliardär und Gründer der Grupo Cox, eines Energie- und Wasserunternehmens mit Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien, Entsalzung und Wasseraufbereitung.

Riquelme ist kein völliger Newcomer: Er tauchte bereits 2021 im Umfeld von Real Madrid auf, als Gerüchte aufkamen, er könnte Perez herausfordern. Damals entschied er sich aber gegen eine Kandidatur, was schliesslich dazu führte, dass Perez ohne Gegenkandidaten wiedergewählt wurde. Laut Medien hat er eine erforderliche Bankgarantie in Höhe von 194 Millionen Euro organisiert, die ihm die Tür zur offiziellen Kandidatur öffnet. Das Versprechen-Wettbieten ist beachtlich und mag etwas peinlich anmuten.

Perez lockt mit der Rückkehr von Trainer Jose Mourinho sowie der ablösefreien Verpflichtung von Ibrahima Konate nach dessen Abgang vom FC Liverpool. Riquelme legt noch deutlich dicker auf: Er verkündete beim TV-Sender Antena 3 die Transfers von Erling Haaland und Rodri von Manchester City. Riquelme konterte die Dementis ungewöhnlich: Er erklärte, er werde sein persönliches Vermögen einsetzen und die Beiträge aller 100.000 Mitglieder zahlen, sollte er die Versprechen nicht einhalten - notariell beglaubigt.

Zuletzt legte er noch einen drauf: Er will auch Jürgen Klopp als Cheftrainer verpflichten und begründet das damit, dass allein die Herausforderung bei Real Madrid anders sei als alle Angebote, die Klopp bislang abgelehnt habe. Klopps Berater reagierte daraufhin genervt. Inhaltlich gibt es aber auch einen echten Trennpunkt abseits der Transferversprechen: Riquelme positioniert sich klar gegen Perez' Vorhaben, Klubanteile an Investoren zu verkaufen, und setzt sich dafür ein, dass Real Madrid weiterhin zu 100 Prozent seinen Mitgliedern gehöre.

Der Ursprung dieser Wahlkampfmanöver liegt ironischerweise beim jungen Perez selbst. Im Jahr 2000 versprach Perez als Kandidat die Verpflichtung von Luis Figo vom Erzrivalen FC Barcelona. Zu dieser Zeit erschien das als unmöglich. Er wurde zum Präsidenten und Figo wechselte zu Real Madrid.

Auch später wurde sogar auf der eigenen Website bekanntgegeben, ein Angebot von Barcelona für David Beckham akzeptiert zu haben - unter der Bedingung, dass der damalige Barca-Präsident Joan Laporta die Wahl gewinnt und der Spieler zustimmt. In seiner jetzigen zweiten Amtszeit (seit 2009) hatte Perez eigentlich nie ernsthafte Gegenkandidaten. Und das hat einen Grund: Perez hat die Hürden für Gegenkandidaturen über die Jahre systematisch erhöht. Er hat die Regularien für mögliche Herausforderer zu kaum noch überwindbaren Hürden gemacht.

Bei den Präsidentschaftswahlen 1994 gegen Ramon Mendoza hatte Perez noch verloren. Im Jahr 2000 war er dann der Sieger: Er gewann gegen Lorenzo Sanz mit 16.469 zu 13.302 Stimmen, nachdem Sanz sich von den Champions-League-Titeln 1998 und 2000 eine Wiederwahl erhofft hatte. 2004 lief es dann deutlich einfacher: Perez wurde mit 94,2 Prozent wiedergewählt. Von 2006 bis 2009 trat er kurz zurück, kam dann aber zurück und ist seitdem immer ohne ernsthafte Gegenkandidatur.

Kurz gesagt: Eine Riquelme-Überraschung ist unwahrscheinlich, aber nicht völlig ausgeschlossen. Eine solche Wende würde die spanische Hauptstadt erschüttern. Strukturell hat Riquelme enorme Nachteile: kaum Zeit für Kampagnenarbeit, Perez' tiefe Verwurzelung in Medien, Politik und der Sportwelt, und ein Mitgliederkorpus, der jahrzehntelang an Erfolge unter Perez gewöhnt wurde. Unweit des Bernabeu hat Perez zuletzt ein riesiges Banner befestigen lassen, auf dem sieben Champions-League-Finalorte unter seiner Führung aufgelistet sind mit drei Punkten darunter, die sagen: Fortsetzung folgt.

Auf der anderen Seite gibt es echte Angriffsflächen für Riquelme: zwei titellose Saisons, sechs von sieben verlorene Clasicos zuletzt und die Sorge vieler Stimmberechtigter, dass eine Investoren-Öffnung dafür sorgen könnte, dass die aktuelle Wahl die letzte sein könnte. Die Wahl verspricht also Spannung, auch wenn die Prognosen klar für Perez stehen. Es bleibt abzuwarten, ob die Mitglieder den Versprechungen Riquelmes glauben oder auf die Kontinuität unter Perez setzen





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