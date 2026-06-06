Real Madrid: Riquelme will Klopp als Trainer, doch Berater macht klare Abfuhr

Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme verspricht im Falle seines Sieges Jürgen Klopp als neuen Trainer von Real Madrid. Kurz darauf erteilt Klopps Berater jedoch eine klare Absage. Was bedeutet das für die Wahl am Sonntag?

Enrique Riquelme , Präsidentschaftskandidat bei Real Madrid , hat im Rahmen seines Wahlkampfs sensationelle Pläne für den Fall seines Sieges verkündet: Er wolll den aktuellen Trainer posten des Vereins selbst übernehmen, wie aus einem Schreiben hervorgeht, das er gemeinsam mit dem designierten Sport direktor Raul verfasst haben soll.

In dem Dokument, das internationale Medien verbreiten, wird als Ziel formuliert, einen Coach zu installieren, der "Leistung, Zusammenhalt und Wertschätzung für gute Arbeit" zurück zum Rekordmeister bringe. Als konkrete Person wird ausdrücklich Jürgen Klopp genannt, der demnach "dieser Trainer" sei. Riquelme plant demnach, nach einem erfolgreichen Wahlausgang gemeinsam mit Raul Gespräche mit dem deutschen Erfolgstrainer zu suchen. Die Wahl findet am Sonntag statt, bei der Riquelme gegen den amtierenden Präsidenten Florentino Pérez antritt.

Beide Lager hatten zuvor im Rennen um die Stimmen der Mitglieder mit prominenten Personalien geworben. Während Riquelme auf Klopp setzt, gilt der von Pérez bevorzugte Kandidat für den Trainerposten als Jose Mourinho, der bereits eine erfolgreiche, wenn auch umstrittene, Vergangenheit bei Real hat. Die Reaktion von Klopps Seite ließ nicht lange auf sich warten. Sein Berater Marc Kosicke stellte gegenüber "Sky" klar, dass ein solches Szenario nicht zur Debatte stehe.

Er erklärte, es "nervt" bereits, dass solche Spekulationen aufkommen, und betonte, Jürgen Klopp sei glücklich in seiner aktuellen Rolle bei Red Bull und habe keinerlei Ambitionen, wieder als Trainer in einem Fußballklub zu arbeiten. Damit hat sich der Zeitplan und die konkreten Pläne des Kandidaten Riquelme bereits im Vorfeld der Wahl erledigt, bevor sie überhaupt umgesetzt werden konnten.

Die Namen von Jürgen Klopp und Jose Mourinho dominieren die Diskussion um die zukünftige sportliche Ausrichtung von Real Madrid, unabhängig vom Ausgang der Präsidentschaftswahl. Während Mourinho als der klassische und für Pérez wahrscheinlichere Kandidat bleibt, ist eine Verpflichtung Klopps nach den klaren Worten seines Beraters ausgeschlossen. Die Mitglieder werden am Sonntag entscheiden, ob sie den Weg mit Pérez und Mourinho fortsetzen oder den radikalen Wechsel mit Riquelme und einem noch nicht konkretisierten Trainer (da Klopp ausfällt) wagen.

DieWahlversprechen, die auf solchen hochkarätigen Namen basieren, könnten sich als Wagnis erweisen, wenn die Realisierbarkeit fehlt. Die Pressemitteilung von Riquelme, die in Teilen wie ein konkretes Angebot klang, wird nun als leere Wahlkampfrhetorik entlarvt. Der Fokus liegt somit wieder auf der eigentlichen Frage: Welchen Kurs schlägt Real Madrid in den nächsten vier Jahren ein und wer wird das sportliche Zepter übernehmen, nachdem die beiden prominentesten internationalen Kandidaten entweder nicht verfügbar oder nicht interessiert sind





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