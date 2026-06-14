Real Madrid's Enzo Fernández: A Potential Transfer Target for Mourinho

Real Madrid is reportedly planning a transfer coup for Enzo Fernández, an Argentine World Cup-winning midfielder who is considered one of the top targets for manager José Mourinho. The club had initially targeted PSG midfielders João Neves and Vitinha, but their interest in the duo has fizzled out. Paris Saint-Germain blocked the move, and star agent Jorge Mendes confirmed that a transfer of the duo this summer is unlikely. With Fernández's future uncertain, Real could be set to make a move for him, with a potential transfer becoming one of the biggest transfer topics of the summer.

Real Madrid laufen bei den Königlichen die Planungen für den nächsten Transfer -Coup auf Hochtouren. Nachdem sich Real bereits mit Bernardo Silva auf einen Wechsel verständigt haben soll, richtet sich der Blick nun auf Enzo Fernández .

Der argentinische Weltmeister gilt laut mehreren Berichten als einer der absoluten Wunschspieler von Mourinho. Real hatte ursprünglich andere Ziele im Visier, die Madrilenen träumten von den PSG-Mittelfeldstars João Neves und Vitinha. Doch daraus wird vorerst nichts. Paris Saint-Germain blockte sofort ab.

Zudem stellte Star-Berater Jorge Mendes, der sowohl Mourinho als auch Bernardo Silva vertritt, in dieser Woche klar, dass ein Wechsel des PSG-Duos in diesem Sommer ausgeschlossen sei. Damit rückt Fernández in den Mittelpunkt.soll laut BBC bereits seit Ende Mai über einen Abschied nachdenken. Obwohl sein Vertrag bei den Blues noch bis 2032 läuft, wären die Londoner bei einem entsprechenden Angebot offenbar gesprächsbereit. Billig wird das allerdings nicht: Die Schmerzgrenze soll bei rund 140 Millionen Euro liegen.

Die Anzeichen für einen Abschied mehrten sich bereits in den vergangenen Monaten. Nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen PSG verweigerte Fernández öffentlich ein klares Bekenntnis zu Chelsea. Kurz darauf schwärmte er von Madrid – und wurde von seinem Klub suspendiert. Der damalige Chelsea-Coach Liam Rosenior reagierte verärgert.

"Solche Aussagen von Enzo sind bitter. Ich habe nichts gegen ihn persönlich, aber damit hat er eine grenze überschritten. Das passt nicht zu der Identität, die wir hier im Verein etablieren wollen.

" Seitdem gilt das Verhältnis zwischen Spieler und Klub als belastet. Für Real wäre Fernández die nächste große Baustelle im geplanten Umbruch. Nach einer enttäuschenden Saison soll Mourinho den Klub wieder an die Spitze Europas führen – und dafür offenbar auch einen neuen Taktgeber im Mittelfeld bekommen. In der kommenden Woche startet Fernández mit Argentinien in die Weltmeisterschaft.

Danach könnte seine Zukunft zu einem der größten Transfer-Themen des Sommers werden





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