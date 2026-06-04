Real Madrid: Schlammschlacht droht

Real Madrid kämpft um das Amt des Präsidenten. Florentino Pérez und Enrique Riquelme sind die Hauptkandidaten. Im Mittelpunkt steht Erling Haaland, dessen Klub Manchester City zurück schlägt.

Real Madrid droht zu einer Schlammschlacht zu werden. Florentino Pérez und Enrique Riquelme kämpfen um das Amt des Präsidenten - dabei scheinen alle Mittel recht zu sein.

Und im Mittelpunkt steht ein völlig Unbeteiligter: Erling Haaland! Jetzt schlägt sein Klub Manchester City zurück. Von vorn: Real hat eine turbulente Saison hinter sich. Eine titellose.

Zum zweiten Mal in Folge. Die Kritik an Noch-Präsident Pérez wuchs. Er wehrte sich und rief Neuwahlen aus. Sein ärgster Konkurrent bei der Wahl am 7.

Juni: Riquelme. Um Pérez, der seit 2009 Präsident der Königlichen ist, aus dem Amt zu drängen, versprach Riquelme jetzt großspurig, Haaland zu Real zu holen, sollte er die Wahl gewinnen. Im spanischen TV hielt er sogar ein Real-Trikot in die Kameras, das bereits mit Haalands Namen und der Nummer 9 beflockt war. Er deutete an, dass der Norweger eine Klausel in seinem Vertrag habe, die es ihm erlaube, zu Real zu wechseln.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten - und die dürften Riquelme gar nicht gefallen. Haalands Beraterin Rafaela Pimenta und Alfie Haaland, der Vater des Top-Stürmers, wiesen diese Behauptungen umgehend zurück und ließen verlauten: Alles sehr unterhaltsam, aber es stimmt nicht. Wir wünschen beiden Kandidaten viel Erfolg bei den Wahlen von Real Madrid. Doch es kommt noch dicker.

Jetzt hat auch Manchester City die Nase voll davon, dass sein Superstar, der noch einen langfristigen Vertrag bis 2034 besitzt, für den Wahlkampf eingespannt wird, und droht sogar mit rechtlichen Schritten. Amtsinhaber Pérez reagierte ebenfalls umgehend und versprach seinerseits für den Fall seiner Wiederwahl, José Mourinho als neuen Trainer zu holen und Ibrahima Konaté vom FC Liverpool als Neuzugang zu präsentieren. Beide Deals sollen längst fix sein.

Eins scheint klar: Im Kampf um die Macht bei Real ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen - am Ende könnte die Schlammschlacht sogar juristische Folgen haben





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