Real Madrid setzt sich im Top-Duell gegen Manchester City durch

Real Madrid gewinnt das erste Achtelfinalspiel gegen Manchester City mit 3:2 und hat damit die Nase vorn im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League.

Real Madrid sicherte sich im spannenden Duell gegen Manchester City eine hervorragende Ausgangslage für das Achtelfinale der Champions League . Trotz zwei Toren von Erling Haaland drehte Real Madrid die Partie mit Treffern von Kylian Mbappé , Brahim Diaz und Jude Bellingham zum 3:2-Sieg. Der Titelverteidiger kann vor dem Rückspiel im Bernabeu am 19. Februar nun optimistisch auf den Einzug in das nächste Runde hoffen.Haaland brachte Manchester City mit seinen beiden Toren (19., 80.

/Foulelfmeter) zunächst in Führung. Doch Real Madrid, angeführt von Mbappé, Diaz und Bellingham, drehte die Partie in der zweiten Halbzeit und sicherte sich den knappen Sieg. Beide Teams zeigten eine hochklassige Leistung, sowohl die Tore als auch die zahlreichen Aluminiumtreffer zeugten davon. Real Madrid hat seit der Einführung der Champions League zur Saison 1992/1993 nie vor dem Achtelfinale ausgeschieden und ist somit im Vorteil für das Rückspiel. Die beiden Traditionsklubs Manchester City und Real Madrid haben sich in den vergangenen drei Champions-League-Spielzeiten bereits mehrfach in der K.o.-Runde gegenübergestoßen. Die Begegnungen waren stets hochintensiv und von großer Bedeutung, da beide Teams in der Vergangenheit bereits mehrmals im Halbfinale und Viertelfinale aufeinandertrafen und dabei den Titel errangen





