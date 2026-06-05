Real Madrid setzt Transferoffensive gegen Bayern-Mauer fort: 150 Millionen für Olise?

Trotz eindeutiger Dementi der Bayern-Bosse hält Real Madrid an seinem Interesse an Michael Olise fest. Präsident Florentino Pérez plant im Falle seiner Wiederwahl ein historisches 150-Millionen-Euro-Angebot, um den Franzosen zu holen.

Real Madrid gibt im Ringen um Michael Olise auch nach den klaren Aussagen der Bayern-Bosse nicht auf. Präsident Florentino Pérez plant, im Falle seiner Wiederwahl ein beispielloses Angebot von 150 Millionen Euro für den Franzosen zu unterbreiten.

Dies meldet der englische Telegraph. Pérez sieht in Olise den Schlüsselspieler für den angestrebten Champions-League-Triumph 2027.

Zudem ist auch der designierte Trainer José Mourinho ein großer Bewunderer des Mittelfeldspielers. Doch bei einem Wahlkampfauftritt in der Sendung "Horizonte" schloss Pérez einen Transfer von Olise vor laufender Kamera aus. Gleichzeitig kündigte er jedoch an, den teuersten Transfer der Klubgeschichte noch im Sommer auf den Weg bringen zu wollen. Welchen Spieler er genau auf dem Radar hat, verriet er nicht.

Eingrenzen konnte er die möglichen Kandidaten dennoch. Er sprach von einem jungen Galactico für 150 Millionen, der nicht aus der Premier League stammt und der weder Haaland, Kane, Olise noch Doku ist. Das Profil passe auf jemanden vom Kaliber eines Cristiano Ronaldo oder Kaká. Die spanische Zeitung AS, deren Sportchef als gut informiert über Pérez gilt, bringt Joao Neves und Vitinha von Paris Saint-Germain sowie Michael Olise ins Gespräch.

Die Bayern-Führung um Hoeneß, Rummenigge, Hainer, Dreesen, Eberl und Freund bleibt unnachgiebig. Olise, der 2024 für 53 Millionen von Crystal Palace kam und bis 2029 vertraglich gebunden ist, ist für sie unverkäuflich. Ehrenpräsident Hoeneß ließ gegenüber Real und dem künftigen Trainer Mourinho am Rande des DFB-Pokalfinales durchblicken: "Der kann fünf Augen auf Olise werfen, der kriegt ihn nicht. Ich werde ihn hoffentlich nicht treffen, weil die Reise aus Madrid hätte er sich sparen können.

" Rummenigge ergänzte, dass es für einen Spieler wie Olise kein Preisschild gebe, das die Bayern ins Grübeln bringe. Die Transferdebatte wird auch durch den laufenden Wahlkampf bei Real befeuert. Herausforderer Enrique Riquelme hatte mit der Ankündigung, Haaland zu holen, für Aufsehen gesorgt. Pérez legt mit der Mega-Offerte nach.

Nach zwei titellosen Spielzeiten steht er unter Zugzwang. Dennoch erscheint es höchst unwahrscheinlich, dass die Bayern trotz des astronomischen Angebots ihre Haltung ändern





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