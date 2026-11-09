Real Madrid siegt in Valencia - Mourinho steht vor 100. Liga-Triumph

Real Madrid gewinnt das Pflichtspiel gegen Valencia mit 3:0. Trainer José Mourinho feiert gute Stimmung im Team und steht kurz vor seinem 100. Sieg als Cheftrainer des Klubs.

Real Madrid hat mit einem klaren 3:0-Auswärtssieg bei Valencia die beeindruckende Erfolgsserie fortgesetzt. Trainer José Mourinho sah sich nach dem Abpfiff von einer fröhlichen Stimmung in der Umkleidekabine um, kritisierte jedoch schmunelnd den Musikgeschmack seiner Spieler. Die Mannschaft zeigte sich von ihrer besten Seite und dominierte das Spiel gegen den Gegner in der Levante.

Taktische Umstellung sorgt für Führung

Der portugiesische Coach setzte auf eine überraschende taktische Variation, die sich sofort auszahlt. Kapitän Federico Valverde übernahm die Rolle des rechten Verteidigers und belohnte das Vertrauen von Mourinho sofort mit dem Führungstreffer. Während Valverde auf dem Platz brillierte, blieb der erfahrene Linksverteidiger Trent Alexander-Arnold auf der Bank.

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Nach der Führung durch Valverde sorgte Arda Güler für die Entscheidung. Der Türke erhöhte auf 2:0 und markierte damit bereits sein drittes Tor in seinen letzten fünf Einsätzen. Kurz vor dem Ende des Spiels bereitete Güler noch Kylian Mbappé vor, der zum 3:0-Endstand verwandelte. Der Aufbau war im Vergleich zum Sieg unter der Woche gegen AEK Athen an einer entscheidenden Position verändert worden.

Nationale und europäische Dominanz

Die aktuelle Formkurve von Real Madrid ist historisch bemerkenswert. Seit der 1:2-Niederlage im Derby gegen Atlético Madrid am 20. September gewann das Team aus der spanischen Hauptstadt alle acht Pflichtspiele. Diese Bilanz umfasst fünf Siege in der Liga und drei Erfolge in der Champions League.

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Zu dieser beeindruckenden Serie gehört auch der 2:1-Triumph im jüngsten Clásico am 25. Oktober gegen den Erzrivalen. Eine derartige Siegesserie war zuletzt im Jahr 2022 unter Trainer Carlo Ancelotti mit sechs aufeinanderfolgenden Siegen zu verbuchen. Die aktuelle Phase zeigt nun, wie stabil und gefährlich das Team von Mourinho ist.

Historischer Meilenstein für Mourinho

Mit dem Sieg in Valencia sammelte José Mourinho seinen 97. La Liga-Erfolg als Trainer von Real Madrid. Nur noch drei Siege trennen den 63-Jährigen von der historischen Marke von 100 Erfolgen. Würde er diese Marke erreichen, wäre er der vierte Trainer in der Geschichte des Klubs, der diese Bilanz aufweisen kann.

Der Coach äußerte sich stolz auf diese Entwicklung, betonte jedoch gleichzeitig seine Fokuslage. Er erwähnte, dass die spanische Liga in ihrer Geschichte viele Top-Trainern gehabt habe. Dass er diese Zahlen erreicht hat, mache ihn sehr stolz, doch das nächste Spiel sei das Wichtigste. Die Stimmung im Team bleibt trotz der kritischen Bemerkungen zur Musik in der Kabine auf höchstem Niveau.