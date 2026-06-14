Real Madrid einigt sich mit dem FC Chelsea auf einen Transfer von Marc Cucurella. Die Ablöse beträgt 60 Millionen Euro. Auch Barcelona und Atlético Madrid waren interessiert.

Real Madrid nutzt die Aufmerksamkeit rund um die WM, um auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Der spanische Erstligist steht kurz davor, den Linksverteidiger Marc Cucurella vom FC Chelsea zu verpflichten.

Die Ablösesumme beläuft sich auf insgesamt 60 Millionen Euro, wobei 55 Millionen Euro fix und 5 Millionen Euro an leistungsabhängige Bonuszahlungen geknüpft sind. Dies meldet der renommierte Transfer-Experte David Ornstein über die Plattform The Athletic. Demnach ist die grundsätzliche Einigung zwischen den beiden Clubs bereits erzielt, die vertragliche Unterschrift steht jedoch noch aus. Ornstein rechnet mit einem Abschluss des Deals zu Beginn der kommenden Woche.

Auch der bekannte Transfer-Guru Fabrizio Romano hatte den bevorstehenden Wechsel bereits über seinen X-Account (früher Twitter) angekündigt, allerdings ohne konkrete Zahlen zu nennen. Der Transfer hat Bedeutung über rein sportliche Aspekte hinaus. Cucurella, 27 Jahre alt, ist ein Produkt der berühmten La Masia, der Jugendakademie des FC Barcelona. Er durchlief dort alle Mannschaften ab der U16, bestritt jedoch nur ein einziges Pflichtspiel für die erste Mannschaft der Katalanen.

Sein Weg führte ihn dann über Leihstationen, unter anderem zu Eibar und Getafe, bevor er最终 bei Brighton & Hove Albion in England Fuß fasste und von dort zum FC Chelsea wechselte. Dass er nun ausgerechnet zu Real Madrid, dem größten Rivalen Barcelonas, geht, unterstreicht seine professionelle Einstellung und den Wunsch, sich bei einem Topclub zu etablieren. Die familiären und historischen Bande zu Barcelona scheinen für ihn keine unüberwindbare Hürde darzustellen. Zuvor hatten auch andere spanische Topklubs Interesse an Cucurella.

Wie Ornstein berichtet, nahmen sowohl Atlético Madrid als auch der FC Barcelona Kontakt zum Umfeld des Spielers auf. Barcelona sah sich dabei in einer besonders schwierigen Lage, da der financially strapped club first had to generate revenue through player sales before making a competitive cash offer to Chelsea. Atlético, weniger durch strenge Finanzauflagen gebremst, war ebenfalls im Rennen, aber letztlich setzte sich Real durch.

Real Madrid profitiert davon, frühzeitig zuzuschlagen - noch vor dem offiziellen Start der Transferperiode und möglicherweise bevor andere Clubs durch eigenes Transfervolumen wieder über größere Mittel verfügen. So könnten die Madrilenen einige Millionen Euro gegenüber einem späteren Bieterwettbewerb sparen. Für Real Madrid wird Cucurella eine wichtige Verstärkung auf der linken defensiven Außenbahn sein. Unter dem neuen (alten) Trainer José Mourinho, der nach seiner Rückkehr seinen ersten hochkarätigen Neuzugang erhält, ist Cucurella als dynamischer, offensivstarker und defensiv solider Linksverteidiger vorgesehen.

Seine Erfahrung in der Premier League und in der spanischen Nationalmannschaft macht ihn zu einemerdem suited player für Mourinhos System. Die Investition von rund 60 Millionen Euro zeigt die Ambitionen von Real, sich nicht nur im Mittelfeld der Liga zu positionieren, sondern erneut um den Titel in der Champions League mitzuspielen. Die Entscheidung, bereits während der WM-Phase einen solchen Transfer voranzutreiben, ist auch ein strategisches Zeichen an die Konkurrenz





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