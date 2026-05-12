Nach einer enttäuschenden Saison ohne Meistertitel setzt Real Madrid auf neue Spieler und verhandelt mit Juventus Turin über Kenan Yıldız. Die Königlichen planen einen Tauschhandel mit Brahim Díaz oder Gonzalo García, um Ablösesummen zu drücken. Yusuf Fidan könnte ebenfalls ins Spiel kommen.

Real Madrid steht nach dem Prestigeduell gegen den FC Barcelona vor einer bitteren Saisonbilanz. Zum zweiten Mal in Folge verfehlt der Rekordmeister die Meisterschaft, und die Suche nach Verstärkung beginnt.

Besonders im Fokus steht der 21-jährige Fußballstar Kenan Yıldız, der bei Juventus Turin unter Vertrag steht. Mit einem Marktwert von 75 Millionen Euro zählt der türkische Linksaußen zu den begehrtesten Talenten der Welt. Real Madrid plant einen Tauschhandel, bei dem möglicherweise Brahim Díaz (26) in den Deal eingebunden wird, um die Ablösesumme für Yıldız zu drücken.

Díaz, dessen Vertrag bis 2027 läuft, wird mit einem Wert von 35 Millionen Euro taxiert, was das Vorhaben jedoch erschwert, da Juventus Turin keine Eile beim Verkauf hat. Zudem wäre Real Madrid nicht bereit, den vollen Preis für Yıldız auf den Tisch zu legen, weswegen ein Austausch mit Díaz oder einem anderen Spieler erwogenes als kostensparende Lösung gilt. Neben Díaz könnte auch der junge Stürmer Gonzalo García (22) in das Geschäft einbezogen werden.

Der Spanier hat in dieser Saison seinen Durchbruch geschafft und besitzt bereits einen Marktwert von etwa 30 Millionen Euro. Allerdings passt García nicht ideal ins Konzept von Juventus, das eher an einem kreativen Spielmacher interessiert ist. Should Juventus an Díaz nicht interessiert sein, muss Real Madrid einen neuen Plan entwickeln, um Yıldız ins Team zu integrieren. Die Transferaktivitäten deuten darauf hin, dass Real Madrid bereit ist, Vielleicht einen hochtalentierten Spieler abzugeben, um einen weiteren Star zu gewinnen.

Der Druck auf den Verein ist groß, nachdem die Mannschaft nicht nur in der Liga, sondern auch in der Champions League des Öfteren an Grenzen stieß. Mit umgebauder Mannschaft soll im nächsten Jahr wieder der Weg nach ganz oben gesichert werden. Toni Kroos, der im Jahr 2024 nach der Triumph in der Champions League seine Karriere beendete, hat Real Madrid geistig, aber im Zweifel vor allem sportlich geformt. Der ehemalige Nationalspieler exemplary die hohe Leistung des Teams mit.

Die Mannschaft steht nun vor der Herausforderung, die Lücken zu schließen, die Kroos hinterlassen hat. Die internationale Konkurrenz ist stärker denn je, und Real luchst um die Vorherrschaft im spanischen Fußball. Die Verpflichtung von Yıldız könnte ein entscheidender Schritt sein, um in der nächsten Saison wieder ganz oben mitzuspielen





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