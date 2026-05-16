Der ehemalige Defensive Mittelfeldspieler des Real Madrid und Trainer von AD RV Murcia, Álvaro Arbeloa, demonstriert Interesse an einer Rückkehr von José Mourinhos, der derzeit bei Benfica beschäftigt ist. Gleichzeitig betont Arbeloa seine ljubavi zu Mourinhos und betont seine Sympathie gegenüber seinem Schiedsrichterkarma.

Macht Álvaro Arbeloa hier den Weg frei für ein mögliches Mourinho-Comeback? Der Trainer von Real Madrid erklärt am Samstag, er hätte kein Problem damit, wenn José Mourinho ihn beerbt und die Königlichen in der kommenden Saison übernimmt. bereits von 2010 bis 2013 und lieferte sich damals hitzige Duelle mit dem Barcelona von Pep Guardiola.

Der Portugiese, derzeit bei Benfica tätig, wird intensiv mit einer Rückkehr ins Santiago Bernabeu in Verbindung gebracht – auch wenn Mourinho auf einer Pressekonferenz selbst sagte, dass es keine Gespräche zwischen ihm und den Königlichen gegeben habe. Arbeloa sagte bei seiner Pressekonferenz: \"Für mich, als ehemaliger Madrid-Spieler und als Madridista, ist José Mourinho die Nummer eins. Er ist einer von uns. \" Und weiter: \"Wenn er nächstes Jahr zurückkommt, würde ich mich sehr freuen, ihn wieder zu Hause zu sehen.

\" Arbeloa hatte im Januar Xabi Alonso ersetzt, konnte die enttäuschende Saison aber nicht mehr retten. Unter der Woche geriet er in die Schlagzeilen, nachdem Kylian Mbappé ihn kritisiert hatte. Der Star-Stürmer war zuerst nur Ersatz, hatte gesagt: Ich habe nicht gespielt, weil der Trainer mir gesagt hat, dass ich für ihn der Stürmer Nummer vier im Kader bin. \" Mbappé war gerade erst von einer Oberschenkelverletzung zurückgekehrt, die ihn im Clasico am vergangenen Wochenende fehlte.

Arbeloa versucht zu beschwichtigen: \"Ich bin ihm gerade begegnet und habe ihm gesagt, er soll ruhiger bleiben. Ich verstehe, dass solche Dinge Schlagzeilen machen, aber es ist viel normaler, als man denkt. \" Der Coach zeigt Verständnis: \"Ich war selbst Spieler, ich weiß, was sie in solchen Situationen fühlen können – wenn man jeden Tag spielt und dann weniger oder gar nicht.

Und er stellt klar: \"Ich verstehe total, dass Kylian nicht glücklich war, am Donnerstag nicht zu spielen, und das gefällt mir. Zum Verhältnis zwischen beiden sagt er abschließend: \"Ich würde es nicht verstehen, wenn er nicht spielen wollte. Meine Beziehung zu ihm ist unverändert. \





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