Real Madrid sichert sich Federico Valverde langfristig. Der Mittelfeldstar verlängert seinen Vertrag bis 2031 als dritter Star in Folge.

Real Madrid hat einen weiteren Meilenstein in der langfristigen Kaderplanung gesetzt. Der uruguayische Mittelfeldstar Federico Valverde wird dem spanischen Medienhaus AS zufolge seinen Vertrag bis 2031 verlängern. Damit bleibt der 28-Jährige dem Klub mindestens drei weitere Spielzeiten als Leistungsträger und Kapitän erhalten.

Dritter Verlängerungs-Hattrick nach Güler und Tchouaméni

Der Vertragsschutz für Valverde schließt eine dreiteilige Serie von Vertragsverlängerungen bei Real Madrid ab. Zuerst einigte sich der Verein am Mittwoch mit dem 21-jährigen Arda Güler. Am Donnerstag folgte Aurélien Tchouaméni, der zuvor nur bis 2028 gebunden war. Güler hatte zuvor einen Vertrag bis 2029. Die dritte Verlängerung mit Valverde sichert den Kader bis weit in die 2030er Jahre.

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Vertrauen in den Kapitän aus Montevideo

Der spanische Reporter beschreibt den Schulterschluss als Handzeichen von größter Bedeutung. Die Vertragsunterstreichung signalisiert ein starkes Vertrauen in den Mannschaftsführer. Der im Jahr 1996 in Montevideo geborene Spieler kam als junger Talent nach Madrid. Er trägt nun die Kapitänsbinde und führt das Team auf dem Feld an. Der Klub setzt auf seine Konstanz und Führung.

Historischer Transfer und erfolgreiche Titelkollektion

Die Gründung der sportlichen Beziehung zwischen Federico Valverde und Real Madrid begann im Jahr 2016. Der damalige Wechsel von Peñarol nach Madrid kostete eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro. Seitdem bestritt der Mittelfeldspieler 387 Pflichtspiele für die Königlichen. Sein Debüt als Kapitän gab er im November 2024.

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Titelgewinne und aktuelle Erfolge unter Valverde

Seit seiner Kapitänsroling zählt Valverde zu den prägenden Figuren der Teamerfolge. Unter seiner Führung erreichte Real Madrid einen klaren 3:0-Sieg gegen CD Leganés. Die Sammlung der Titel unter seiner Ägide ist bemerkenswert. Das Team gewann je zweimal die Champions League, die Klub-WM und den UEFA-Supercup. Hinzu kommen drei Meisterschaften und ein Pokalsieg.

Karriereziele in Uruguay bleiben trotz 2031er-Ablauf

Ein Ende der Karriere bei Real Madrid ist für Valverde derzeit nicht abzusehen. Im Februar äußerte er den Wunsch, seine Laufbahn mit wichtigen Titeln für Peñarol und Uruguay zu beenden. Die Familie des Spielers war traditionell Fan von Peñarol. Viele Besuche im Stadion prägten seine Kindheit. Im Jahr 2031 wird Valverde 32 Jahre alt sein. Eine Rückkehr nach Uruguay bleibt als Wunschziel bestehen.