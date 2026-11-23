Bayern-Vorstand Max Eberl bestätigt, dass Real Madrid zweimal anrief, um Oliveres Wechsel zu verhindern. Mbappé soll kontaktiert haben. Details zur Zukunft des Stars bis 2029.

Max Eberl hat im Rahmen eines Fanclub-Treffens am Sonntag in Ratingen wesentliche Details zur Transferentwicklung um den Bayern-Stürmer Michael Olise enthüllt. Der 53-jährige Sportvorstand des FC Bayern München bestätigte, dass der spanische Rekordmeister Real Madrid im vergangenen Sommer zwei Mal direkten Kontakt zu ihm aufgenommen hat. Diese Anrufe dienten jedoch nicht dem Ziel, einen Transfer des französischen Flügelspielers nach Madrid zu initiieren, sondern erfüllten einen gegenteiligen Zweck. Eberl erklärte deutlich, dass Real Madrid die Gespräche führte, um sicherzustellen, dass zwischen den beiden Klubs keine Verhandlungen über Olise liefen.

Klärung der Absichten von Real Madrid

Der Vorstand des FC Bayern München betonte, dass die Kommunikation mit Real Madrid transparent und klar war. Max Eberl schilderte, dass die beiden telefonischen Kontakte dazu dienten, die Abwesenheit jeglicher Austauschgespräche zu bestätigen. Nach diesen direkten Absprachen positionierte sich Real Madrid im Sommer auch öffentlich gegen einen möglichen Wechsel des Bayern-Akteurs. Diese öffentliche Distanzierung unterstreicht die Aussage des deutschen Funktionärs, dass Madrid keine Absicht hatte, den talentieren Offensivspieler für die eigene Squad zu gewinnen. Die Gerüchteküche, die sich im Sommer um einen möglichen Abgang von Olise gebildet hatte, wurde somit durch die direkten Interventionen von Real Madrid gedämpft.

Also read Max Eberl unterstützt Jamal Musiala nach Fanklubbesuch in Ratingen

Kylian Mbappé als möglicher Kontaktperson

Neben den direkten Klubsgesprächen spielte auch ein anderer Akteur eine Rolle in den Sommergerüchten. Nationalmannschaftskollege und Real Madrid-Star Kylian Mbappé soll Michael Olise einen Wechsel schmackhaft gemacht haben. Diese Information deutet darauf hin, dass persönliche Beziehungen innerhalb der französischen Nationalelf den Gerüchten Vorschub leisteten. Eberl reagierte auf die Unruhe, die diese Spekulationen auslösten, mit einer direkten und persönlichen Interaktion. Während der Weltmeisterschaft erhielt Eberl eine Nachricht von Olise, die anfangs Skepsis bei ihm auslöste. Der Sportvorstand zögerte zunächst, die Mitteilung zu öffnen, da er die dahinterstehenden Absichten nicht einschätzen konnte.

Entspannung durch persönliche Grüße von Manu Kone

Die anfängliche Unsicherheit löste sich schnell auf, als sich herausstellte, dass die Nachricht von Olise keinen Vertragswunsch enthielt. Es handelte sich lediglich um ein Bild von Michael Olise zusammen mit Manu Kone, die dem Vorstand ihren Gruß ausrichteten. Diese persönliche Geste sorgte für Entwarnung bei den Verantwortlichen des FC Bayern München. Manu Kone ist für Eberl keine unbekannte Größe, da der 53-Jährige in seiner früheren Zeit bei Borussia Mönchengladbach mit ihm gearbeitet hat. Dieser persönliche Draht trug dazu bei, die Situation entspannter zu betrachten und mögliche Missverständnisse aus der Welt zu schaffen.

Advertisement

Vertragslaufzeit und Verhandlungsstrategie

Die aktuelle Situation bezüglich der Zukunft von Michael Olise ist durch seinen bestehenden Vertrag geregelt. Der Flügelspieler hat in München einen Vertrag, der bis zum Jahr 2029 läuft. Die klare Position des FC Bayern München besteht darin, den Starangreifer langfristig an den Verein zu binden. Dennoch gab es in der vergangenen Sommerpause bis auf Weiteres keine offiziellen Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung oder einen Wechsel. Informationen der Zeitung Bild legen nahe, dass die Klubführung den aktuellen Kurs beibehält und keine voreiligen Schritte unternimmt, solange der Vertrag bis 2029 läuft.

Zukünftige Schritte und Planungssicherheit

Max Eberl äußerte sich in der Welt zu einer möglichen Verlängerung des Vertrags von Michael Olise. Der Vorstand plante, im Laufe der Saison Gespräche mit dem Spieler zu führen, um dessen Wünsche bezüglich einer Fortsetzung der Zusammenarbeit zu klären. Sollte Olise den Verbleib in München nicht anstreben, werde man die Situation bis zum Vertragsende abwarten. Eberl betonte, dass er keine Unruhe in Bezug auf die Zukunft des Spielers empfindet. Die Planungssicherheit wird durch den langen Vertragszeitraum bis 2029 gewährleistet, was dem Klub die Möglichkeit gibt, die Entwicklung des Akteurs in Ruhe abzuwarten.