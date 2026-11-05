Real Madrid und Y-3 bringen ikonisches Drachen-Trikot mit Toni Kroos zurück

Real Madrid präsentiert in Kooperation mit Yohji Yamamoto die Y-3 Bring Back Kollektion. Das legendäre Drachen-Trikot aus 2014 kehrt zurück, präsentiert von Toni Kroos.

Real Madrid hat ein neues Trikot präsentiert, das viele Fans überrascht: Es zeigt den ehemaligen deutschen Nationalspieler Toni Kroos (36). Kroos beendete 2024 seine Karriere, nachdem er zehn Jahre das Trikot der Königlichen trug. Jetzt zeigt er sich wieder im Dress der Madrilenen.

Ikonisches Drachen-Motiv kehrt zurück

Adidas und der Verein präsentieren ein neues altes Trikot. Diese Art von Trikot gab es erstmals in der Saison 2014/15. Das ikonische Drachenmotiv ist zurück! In Zusammenarbeit des Klubs mit dem japanischen Designer Yohji Yamamoto entstand vor etwa zwölf Jahren ein Trikot, welches anders war als alle anderen Trikots. Es vereinte Sport mit Mode. Das Design ist eines der bekanntesten und beliebtesten der jüngeren Vereinsgeschichte von Real Madrid.

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Historische Erfolge und persönliche Statistik

Das Drachen-Trikot hat einen großen Wert bei Fans und Sammlern. Viele Superstars spielten in diesem ikonischen Motiv. Neben Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo, Benzema und Pepe lief auch der ehemalige deutsche Nationalspieler Toni Kroos im beliebten Trikot. Er soll die Neuauflage präsentieren! 2014 wechselte Kroos für eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro zu Real Madrid. In den zehn Jahren bei Real Madrid kommt der ehemalige Nationalspieler auf 465 Einsätze. Kroos traf 28 Mal und bereitete insgesamt 99 Tore vor.

Titelgewinne für den Verein und den Spieler

Viele Erfolge konnte er in seiner Karriere sowohl beim FC Bayern als auch bei Real Madrid feiern. Unter anderem wurde er viermal spanischer Meister und dreimal deutscher Meister. Er gewann sechsmal die Champions League und viermal den UEFA-Superpokal. Den DFB-Pokal gewann Kroos dreimal mit dem FC Bayern. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er 2014 Weltmeister.

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Symbolik des Designs und offizielle Statements

Adidas schrieb zum neuen Trikot: Das von Yohji Yamamoto entworfene Drachenmotiv ist von östlicher Symbolik inspiriert und steht für Stärke, Ehrgeiz und Macht. Der zweiköpfige Drache symbolisiert das Prestige seiner Träger, während das Vogelmotiv für Agilität, Geschicklichkeit und den unerschütterlichen Willen zum Erfolg steht. Gemeinsam spiegeln diese Elemente Real Madrids ständiges Streben nach Exzellenz wider.

Neue Kollektion für Sammler und Fans

Das ursprüngliche Design wird jetzt als Reproduktion in der Y-3 Bring Back-Kollektion zurückgebracht. Diese Maßnahme richtet sich direkt an die treuen Anhänger des Vereins und Sammler, die den besonderen Stil der Ära schätzen. Die Rückkehr dieses spezifischen Designs unterstreicht die enge Verbindung zwischen Fußball und Hochmode, die Adidas und Real Madrid in der Vergangenheit etablierten. Fans können nun darauf hoffen, sich ein Stück vereinsinterner Geschichte anzueignen, das einst von den besten Spielern der Welt getragen wurde.