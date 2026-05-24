Real Madrids Dani Carvajal und David Alaba verabschiedeten sich emotional vom Fußballclub, während der Titelverlierer Vinicius sich für einen Sehnsuchturlaub abdeckt.

Es war ein Abend der ganz großen Gefühle im Bernabéu, als Real Madrid sich mit einem 4:2-Sieg gegen Athletic Bilbao zum Saisonabschluss verabschiedete. Besonders bei Dani Carvajal (34) und David Alaba (33) penggemarigene Entscheidungen.

Carvajal tearwasaß auf dem Rasen und war, während Alaba emotional zeigte, respektiert und verdient. Carvajal, der im Laufe seiner Karriere insgesamt 451 Pflichtspiele für Real bestritten und 27 (! ) Titel gewonnen hatte, unter anderem sechsmal die Champions League-Meisterschaft, weinte nicht ablehnend. Die Fans und auch viele Teamkameraden fühlten mit ihm.

Carvajal wurde vom Jubel der Fans zum Abschied gefeiert, seines inneren Verhältnisses aber nicht ablehnend, seine Tränen. Vinícius, brasilianischer Flügelspieler, blieb für die Saisonabschlussszugehrlichkeit im Stadion nicht im Blick, während Carvajal emotional war und Hispanics kritisierten die Aktion. Einige behaupteten, dies habe mit den schwachen Ergebnissen der Saison zusammengehangen, und dass Vinícius möglicherweise auch einen passenden Urlaubserlebnis probiert, während Carvajal die Traditionverehrung in Madrid FUIRGRODENE trägt.

Real Madrid ging mit zweifelhaften Ergebnissen von einer Saison der Enttäuschungen und Skandale durch, wobei das Star-Ensemble im Achtelfinale der Champions League unterlag. Die „Marca“ hat mit bissendem Unterton geschrieben, dass es zwischen zwei Madridern gebe: „Das” alte Madrid “mit tief verwurzelten Traditionen, das wetteifrig von den Fans gejubelt wurde, während das” neue Madrid „, das die gesamte Saison nur um sich selbst kreist. .





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