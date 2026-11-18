Real Madrid sichert sich Arda Güler langfristig bis 2032. Der türkische Star erhält eine deutliche Gehaltserhöhung und festigt seine Position im Kader des spanischen Rekordmeisters.

Real Madrid hat einen der wertvollsten jungen Spieler des europäischen Fußballs für die Zukunft gesichert. Der spanische Rekordverein hat den Vertrag mit dem türkischen Offensiv-Star Arda Güler vorzeitig verlängert. Die Königlichen kommunizierten diesen wichtigen Schritt am Mittwoch öffentlich und unterstreichen damit ihren langfristigen Plan im Kader.

Durch diese Entscheidung ist der technisch starke Linksfuß für die kommenden Jahre an Madrid gebunden. Güler kann nun auf eine neue Laufzeit von fast acht Jahren zurückblicken, die ihm Stabilität und Sicherheit im elitären Profikader gewähren. Der Klub nutzt diese Vertragsverlängerung, um ein klares Signal an die Konkurrenz und die eigenen Fans zu senden.

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Lange Vertragslaufzeit bis Juni 2032

Der neu ausgehandelte Arbeitsvertrag mit Arda Güler läuft offiziell bis zum 30. Juni 2032. Diese detaillierte Datierung gibt dem türkischen Nationalspieler einen außergewöhnlich langen Planungshorizont. Zuvor war sein alter Pakt lediglich bis zum Jahr 2029 gültig gewesen. Durch die aktuelle Unterschrift bindet Real Madrid das Talent um drei zusätzliche Jahre fest.

Diese strategische Verlängerung schützt den Verein vor einem möglichen frühen Abgang in die Premier League oder nach Saudi-Arabien. Die Führung des Klubs betrachtet Güler als eine zentrale Säule der nächsten Saisonpläne. Mit der Unterschrift wird sichergestellt, dass das technische Potenzial des Spielers weiterhin voll im Dienst von Real Madrid steht.

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Erfolgsentwicklung unter Trainer José Mourinho

Die sportliche Entwicklung von Arda Güler hat sich in der jüngeren Vergangenheit deutlich positiv gewandelt. Als er im Sommer 2023 im Alter von 18 Jahren von Fenerbahçe Istanbul nach Madrid wechselte, war der Start in das neue Leben alles andere als einfach. Damals zahlte der spanische Klub eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro für den Transfer.

Anfangs musste sich der Offensivspieler oft hinter den etablierten Stars des Teams anstellen und hart um Einsatzminuten kämpfen. Unter der aktuellen Führung von Trainer José Mourinho hat sich seine Situation jedoch grundlegend verändert. Güler ist mittlerweile zu einer festen und unverzichtbaren Größe im Team geworden. Seine Spielübersicht, seine präzise Passqualität und seine Kreativität im letzten Drittel überzeugen kontinuierlich.

Die statistischen Daten untermauern diese positive Entwicklung. In der laufenden laufenden Spielzeit erreicht der Linksfuß wettbewerbsübergreifend vier Tore und sieben Vorlagen in 14 Partien. Bereits in der vergangenen Saison hatte er mit sechs Treffern und 14 Assists auf sich aufmerksam gemacht. Diese Zahlen demonstrieren seine offensive Wirkung auf dem Feld.

Titelkette und persönliche Auszeichnungen

Seit seinem Wechsel nach Madrid hat Arda Güler insgesamt 126 Pflichtspiele für Real Madrid bestritten. In dieser Zeit hat der türkische Star bereits fünf wichtige Titel gewonnen. Dazu gehören die Champions League, die spanische Meisterschaft, die Klub-Weltmeisterschaft, der UEFA-Superpokal und der spanische Supercup.

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Neben den Mannschaftserfolgen wurde der junge Spieler auch individuell honoriert. Im September wurde er als bester Nachwuchsspieler der Champions-League-Saison 2025/26 ausgezeichnet. Diese Auszeichnung bestätigt seinen Status als eines der größten Talente des europäischen Fußballs. Seine Leistungen haben ihn zu einer internationalen Größe gemacht.

In den sozialen Medien reagierte Güler mit einem emotionalen Statement auf die Verlängerung. Er betonte den Stolz, Teil einer großartigen Geschichte zu sein. Der Traum des Spielers ist es, das Trikot noch viele Jahre zu tragen und gemeinsam neue Titel zu gewinnen. Er sieht es als Ehre, in die Fußstapfen von Legenden zu treten.

Finanzielle Aufwertung und künftige Bedeutung

Die Vertragsverlängerung führt auch zu einer signifikanten finanziellen Aufwertung für Arda Güler. Medienberichten zufolge ist das neue Vertragswerk mit einer deutlichen Gehaltserhöhung verbunden. Bislang verdiente der Türke rund fünf Millionen Euro pro Jahr. Dieser Anstieg spiegelt seinen gestiegenen Stellenwert im Kader wider.

Die Königlichen investieren damit gezielt in die langfristige offensive Qualität. Mit dieser Bindung sichert sich Real Madrid eine wichtige offensive Option für die nächste Dekade. Die Zusammenarbeit zwischen dem Verein und dem türkischen Talent wird nun auf eine solide, langjährige Basis gestellt. Die Erwartungen an die kommenden Jahre sind hoch.