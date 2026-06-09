Der spanische Klub Real Madrid hat sich mit dem Flugunternehmen Emirates auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit bis 2031 geeinigt. Das bedeutet, dass Emirates weiterhin Hauptsponsor des Vereins bleibt und auf den Trikots der Männer- und Frauenmannschaft, den Nachwuchsteams und den Basketballmannschaften werben wird.

Der spanische Klub Real Madrid hat sich mit dem Flugunternehmen Emirates auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit bis 2031 geeinigt. Das bedeutet, dass Emirates weiterhin Hauptsponsor des Vereins bleibt und auf den Trikots der Männer- und Frauenmannschaft, den Nachwuchsteams und den Basketballmannschaften werben wird.

Diese Verlängerung ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von LaLiga, da es sich um das am längsten bestehende Trikotsponsoring handelt. Der Klub wird durch die Millionen von Emirates den Kader stärken und in der kommenden Saison wieder angreifen, national in der spanischen Meisterschaft und international in der Champions League. Der Verein hat bereits namhafte Neuzugänge angekündigt, darunter Denzel Dumfries und Ibrahima Konaté, die bereits unterschrieben haben. Ein Mega-Transfer soll in Kürze folgen





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Real Madrid Emirates Trikotsponsor Laliga Champions League

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