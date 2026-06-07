Real Madrid verpasst alle Titel: Sensationelles Aus gegen Teneriffa

Real Madrid, der Hauptrunden-Erste der ACB, scheitert im Viertelfinale der Playoffs überraschend an La Laguna Teneriffa. Kevin Yebo von den Niners Chemnitz avanciert zum Matchwinner. Für Real beginnt die Aufarbeitung einer enttäuschenden Saison.

Real Madrid hat die Saison ohne Titel beendet. Im Playoff-Viertelfinale (Best-of-3) unterlag der Hauptrunden-Erste der spanischen ACB sensationell dem Achten La Laguna Teneriffa und flog aus den Playoffs .

Der Titelverteidiger verlor das entscheidende dritte Spiel zu Hause mit 95:107. Real-Star Facundo Campazzo gestand: Heute haben wir versagt. Diese Niederlage war ein schwerer Schlag für das Team, das in der EuroLeague bis ins Finale gekommen war und in der ACB die Hauptrunde dominiert hatte. Doch im Viertelfinale fehlte die nötige Präsenz, um sich gegen einen starken Außenseiter durchzusetzen.

Die Madrilenen zeigten vor allem defensiv Schwächen, die Teneriffa eiskalt ausnutzte. Besonders das Reboundspiel und die Verteidigung gegen die Dreipunkteschützen waren nicht auf dem Niveau, das man von einem Topteam erwartet. Trainer Chus Mateo wird nun die Gründe für diesen Einbruch analysieren müssen, denn die Saison war bis zum Final Four in der EuroLeague vielversprechend. Doch die Verletzungen von Schlüsselspielern wie Edy Tavares, Usman Garuba und Alex Len haben die Mannschaft geschwächt.

Tavares, der als einer der besten Center Europas gilt, fehlte vor allem in der Defense und beim Rebound. Garuba, ein junger und talentierter Big Man, konnte seine Qualitäten nicht einbringen. Len, der Erfahrung aus der NBA mitbrachte, war ebenfalls nicht verfügbar. Diese Ausfälle konnten die anderen Spieler nicht kompensieren.

Zudem traf Teneriffa von jenseits der Dreierlinie mit einer Trefferquote von über 50 Prozent, was selbst für die besten Verteidigungen schwer zu kontrollieren ist. Die Fans in Madrid waren enttäuscht, denn sie hatten mehr erwartet. Die Saison begann vielversprechend, aber am Ende blieb nichts Greifbares. Die Verantwortlichen werden nun im Sommer die Kaderplanung überdenken müssen, um in der nächsten Saison wieder um alle Titel mitzuspielen





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