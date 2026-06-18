Real Madrid verpflichtet Ibrahima Konaté als Abwehrchef

Real Madrid hat die Verpflichtung des französischen Innenverteidigers Ibrahima Konaté vom FC Liverpool bekanntgegeben. Der 27-Jährige unterschreibt einen Vierjahresvertrag bis 2030 mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Nach dem Abgang von David Alaba und der Verletzung von Eder Militao soll Konaté die Abwehrzentrale stabilisieren. Zudem ist ein weiterer Transfer für die rechte Verteidigerposition im Gespräch.

Real Madrid hat die Verpflichtung des französischen Innenverteidigers Ibrahima Konaté vom FC Liverpool offiziell bestätigt. Der 27-jährige Nationalspieler unterschreibt einen Vertrag über vier Jahre bis 2030 mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

Dies ist ein zentraler Transfer für die Königlichen, die nach dem Abgang von David Alaba und der erneuten schweren Verletzung von Eder Militao dringenden Bedarf in der Abwehrzentrale hatten. Konaté, der zuvor fünf Jahre für Liverpool spielte, bringt wertvolle Erfahrung mit, darunter der Gewinn der Premier League 2024/25 und das Erreichen des Champions-League-Finales 2022. Sein Vertrag in Liverpool lief aus, weshalb er nun ablösefrei nach Madrid wechselt. Die Verstärkung der Defensive ist damit jedoch nicht abgeschlossen.

Medienberichten zufolge steht auch der niederländische Rechtsverteidiger Denzel Dumfries von Inter Mailand vor einem Wechsel zu Real, um die rechte defensive Seite zu stärken. Bevor die Neuzugänge jedoch ins Training einsteigen, steht für Konaté zunächst die Weltmeisterschaft mit der französischen Nationalmannschaft an. Frankreich trifft in der Gruppenphase auf den Irak und Norwegen





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