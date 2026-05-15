José Mourinho (63) is still alive as a potential coach of Real Madrid FC, despite a title-less season that prompted expectations of a move. Reacting to rumors about his potential departure, Mourinho called the talk of an offer a false premise and moved forward without relenting.

Was läuft zwischen Real Madrid und Startrainer José Mourinho (63)? | In Spanien wird "The Special One" aktuell als heißester Kandidat für den Trainerposten der "Königlichen" für die kommende Saison gehandelt.

Nach einer titellosen Spielzeit wird erwartet, dass Álvaro Arbeloa (43) diesen bald räumen muss. Jetzt hat Mourinho selbst Stellung zu den Gerüchten bezogen – und der Sache doch deutlich den Wind aus den Segeln genommen.

"Was Real Madrid angeht, haben sie mir nie gesagt, dass sie mir ein Angebot unterbreiten wollten. Weder der Präsident noch irgendeine andere wichtige Person im Verein". Mourinho kämpft mit Benfica noch um die Qualifikation für die Ver Reizt: "Ich habe am Mittwoch ein Angebot von Benfica zur Vertragsverlängerung erhalten. Das Angebot wurde meinem Berater übergeben, aber ich wollte es mir nicht ansehen, mich nicht darüber informieren und es auch nicht analysieren.

". Sein Fokus liegt nur auf dem letzten Spieltag. Erst danach plant er, über seine weitere Karriere nachzudenken. Mourinho erklärte, dass er "genauso reagiert" hätte, wenn Real ihm ein Angebot unterbreitet hätte.

Und weiter: "Die nächste Woche wird wichtig sein für mich, für meine Zukunft und auch für Benfica. Nach Saisonende muss Benfica bereits an die nächste Saison denken. Laut Vertrag und der Vereinbarung, die ich bei meiner Ankunft unterzeichnet habe, haben wir aber diese paar Tage Zeit, um die Entwicklung abzuwarten und eine Entscheidung zu treffen.

". Kommt es bald zum großen Knall? Mourinhos Vertrag läuft eigentlich noch bis 2027. Doch laut übereinstimmenden Medienberichten könnte er seinen Abschied bald verkünden, um bei Real anheuern zu können.

Laut "Guardian" bereitet sich Benfica schon auf diesen Fall vor und soll Fulham-Trainer Marcos Silva als Nachfolger im Visier haben. Ein Bekenntnis zu Benfica wollte Mourinho auch diesmal vermeiden.

"Benfica ist viel größer als ich. Der Verein ist größer als jeder andere, jeder Trainer, Spieler, Präsident – einfach jeder. Was meine persönliche Situation angeht, sehe ich also keinen Grund zur Sorge. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung, wenn jemand geht", versicherte er





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