Der spanische Energie-Unternehmer Enrique Riquelme hat eine Namensliste mit großem Namen aufgebaut, um den Posten des Präsidenten von Real Madrid zu gewinnen. Er möchte José Mourinho als Trainer und Jürgen Klopp als Wunsch-Trainer haben. Die Wahl findet am Sonntag statt.

Real Madrid wählt neuen Präsidenten: Florentino Perez muss gegen Enrique Riquelme antreten. Der spanische Energie-Unternehmer hat eine Namensliste mit großem Namen aufgebaut, um den Posten zu gewinnen.

Er möchte José Mourinho als Trainer und Jürgen Klopp als Wunsch-Trainer haben. Die Wahl findet am Sonntag statt. Perez hatte bereits José Mourinho als Trainer und Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries und einen 150-Mio-Welt-Star auf dem Level von Cristiano Ronaldo als Spieler vorgestellt. Riquelme hatte bereits Ex-Star Erling Haaland und Mittelfeldspieler Rodri als Top-Transferziele genannt.

Der Herausforderer möchte auch Real-Legende Raúl als Sportdirektor haben. Derzeit ist es unklar, ob Klopp den Posten annehmen wird, da sein Berater Marc Kosicke bereits angegeben hat, dass Klopp glücklich in seiner Rolle bei Red Bull ist und keine Ambitionen hat, als Trainer in einem anderen Klub zu arbeiten





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