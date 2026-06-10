Real Madrids 150-Millionen-Offerte für Julián Álvarez: Atlético reagiert mit Hohn

Real Madrid hat ein offizielles Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für Atlético-Stürmer Julián Álvarez abgegeben, das jedoch umgehend abgelehnt wurde. Atlético reagierte mit Spott auf Social Media und verwies auf die Ausstiegsklausel. Auch Barcelona zeigt Interesse.

Real Madrid hat ein offizielles Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für Julián Álvarez abgegeben - und damit für Aufsehen gesorgt. Der spanische Rekordmeister gab die Offerte in einem öffentlichen Statement bekannt, was in der Fußballwelt für Verwunderung sorgte.

Normalerweise werden solche Verhandlungen hinter verschlossenen Türen geführt, doch Real-Chef Florentino Pérez hatte im Vorfeld der Präsidentschaftswahl einen Mega-Transfer in dieser Größenordnung angekündigt. Nun legte der Klub nach und unterbreitete Atlético Madrid ein konkretes Angebot für den argentinischen Stürmer. Die Reaktion der Rivalen ließ nicht lange auf sich warten: Atlético lehnte das Angebot nicht nur ab, sondern quittierte es auch mit beißendem Spott auf Social Media. Die Social-Media-Abteilung von Atlético Madrid reagierte auf X (ehemals Twitter) mit sarkastischen Kommentaren.

Sie schrieben unter anderem, dass sie kein Angebot prüfen oder bewerten würden - eine direkte Anspielung auf die Formulierung in Reals Statement. Zudem erinnerten sie an einen früheren Streit, bei dem Real ein Video des Papstes geteilt hatte, das angeblich dessen Fan-Zugehörigkeit zeigen sollte. Atlético konterte, dass der Papst auch Atlético-Fan sei, was in dem Video weggeschnitten worden war. Die Abfuhr war deutlich: Atlético verwies auf die Ausstiegsklausel von Álvarez, die offenbar weit über 150 Millionen Euro liegt.

Damit ist der Transfer vorerst gescheitert, doch die Rivalität zwischen den beiden Madrider Klubs erreicht neue Höhen. Besonders brisant ist die Situation, weil auch der FC Barcelona großes Interesse an Julián Álvarez haben soll. Der argentinische Weltmeister steht seit seinem Wechsel von Manchester City zu Atlético im Sommer 2024 im Fokus der europäischen Topklubs. Real Madrid hatte gehofft, mit dem Rekordangebot den Rivalen aus der eigenen Stadt zu einem Verkauf zu bewegen, doch Atlético zeigte sich unbeeindruckt.

Die öffentliche Offerte von Real ist zudem ein seltener Vorgang: Normalerweise geben Klubs keine Details zu Transfers bekannt, um die Verhandlungsposition nicht zu schwächen. Pérez wollte offenbar ein Zeichen setzen, dass Real bereit ist, viel Geld für absolute Topspieler auszugeben. Ob dies nur ein Ablenkungsmanöver war, um von anderen Zielen wie Michael Olise abzulenken, bleibt Spekulation.

Fest steht: Die Rivalität zwischen Real und Atlético hat eine weitere Facette bekommen, und die Fans dürfen gespannt sein, wie sich der Poker um Álvarez entwickelt. Der Fall zeigt auch die strategische Bedeutung von Social Media im modernen Fußballgeschäft. Atlético nutzte die Plattform, um Real Madrid öffentlich zu demontieren und gleichzeitig die eigene Position zu stärken. Die humorvolle, aber respektlose Antwort traf den Nerv der Fans und sorgte für zahlreiche Reaktionen.

Während Real Madrid nun nach Alternativen suchen muss, bleibt Julián Álvarez vorerst bei Atlético. Die Ausstiegsklausel von angeblich 200 Millionen Euro schreckt die Interessenten ab, doch im Sommer könnte sich die Lage ändern. Real Madrid wird weiter versuchen, den Kader zu verstärken, und möglicherweise doch auf Michael Olise zurückgreifen. Die Transferperiode ist noch lang, und die nächsten Wochen versprechen Spannung in der spanischen Hauptstadt





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