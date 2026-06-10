Reality-Star Fabio de Pasquale bricht ärztliches Sexverbot

Fabio de Pasquale, ein Reality-Star und Bodybuilder, hatte nach seiner Penisverlängerungs-OP sechs Wochen striktes Sexverbot. Jetzt gesteht er, dass er sich nicht daran gehalten hat und bereits nach zwei Wochen wieder Sex hatte. Seine Freundin Lisa ist mit Fabios äuÜrung in der Beziehung übrigens zufrieden – vor und nach der Verlängerung.

Reality-Star Fabio de Pasquale und Freundin Lisa hatten Sex trotz ärztlichen Verbots. Fabio de Pasquale, ein Reality-Star und Bodybuilder , hatte nach seiner Penisverlängerung s-OP Anfang Februar sechs Wochen striktes Sexverbot .

Jetzt gesteht er, dass er sich nicht daran gehalten hat und bereits nach zwei Wochen wieder Sex hatte. Er hatte trotzdem Glück im Unglück, denn die frischen Operationsnarben hätten auch wieder aufreißen können. Fabio de Pasquale machte seine OP, die den meisten anderen wohl peinlich wäre, Anfang März öffentlich. Sein Ziel war es, von 15 auf 20 Zentimeter zu kommen.

Der Darmstädter Chirurg Dr. Christoph Jethon führte die OP durch und lieferte fast das gewünschte Ergebnis. Wenn Fabio seinen Penis weiter pflegt und sein Streckgerät regelmäßig benutzt, könnte er sein Ziel auch noch vollständig erreichen. Seine Freundin Lisa ist mit Fabios äuÜrung in der Beziehung übrigens zufrieden – vor und nach der Verlängerung.

Sie sagte, dass sie sich erst gefragt hatte, wie er darauf kommt, dass das nötig sein könnte, aber dann ernst genommen hat, weil er ihr gesagt hat, dass er psychisch darunter leidet.





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