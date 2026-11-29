Nach einer im März durchgeführten Operation in einer Berliner Klinik hat die Dreifachmama ihre Halsstraffung und Kieferpartie-Korrektur bewertet. Sie fühlt sich wieder wohler in ihrem Körper, da das durch Hashimoto verursachte Druckgefühl verschwunden ist. Zudem ist das unangenehme Hautgefühl bei Bewegung beseitigt, und sie ist mit dem neuen Profil zufrieden.

verrät die Dreifachmama, dass sie sich seit dem Eingriff wieder wesentlich wohler in ihrem Körper fühlt. Auch das unangenehme Druckgefühl an ihrem Hals, das sie lange belastet hat, ist verschwunden.

Die Operation fand bereits im März dieses Jahres statt. In einer Berliner Klinik ließ sich der Realitystar den Hals straffen sowie die Kieferpartie und die Jawline korrigieren. Seit der Operation hat sich füreiniges verändert. Sie trägt wieder Oberteile mit Ausschnitt und muss ihren Hals nicht länger in eine bestimmte Position bringen, um die Haut möglichst straff wirken zu lassen.

Advertisement

Ihr Fazit fällt deshalb eindeutig aus:vor allem das Druckgefühl am Hals zu schaffen gemacht. Aufgrund ihrer Schilddrüsenerkrankung Hashimoto sei dieses Gefühl für sie besonders unangenehm gewesen. Rollkragenpullover waren für sie eine Belastung, genau wie das Vorbeugen. Wenn sie sich bückte, habe die Haut "so reingedrückt", erinnert sie sich.