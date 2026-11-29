Schon in drei Tagen wartet die Chance auf das nächste Ausrufezeichen im Titelrennen.

Der FC Barcelona hat den Patzer des Erzrivalen Real Madrid genutzt und die Tabellenführung in der spanischen Liga weiter ausgebaut. Die Mannschaft des deutschen Trainers Hansi Flick setzte mit dem 5:1 bei Deportivo A Coruna das nächste Zeichen – und sich mit sechs Zählern von Real ab, das am Vortag im Heimspiel gegen Deportivo Alavés gepatzt hatte.

Am Mittwoch folgt gegen Atlético Madrid schon die nächste Chance auf ein Ausrufezeichen im Titelkampf. Lamine Yamal eröffnete gegen A Coruna mit seinem Tor nach 85 Sekunden, Dani Olmo ließ einen eigentlich harmlosen Schuss des 19-Jährigen klug durch die Beine ins lange Eck rollen. Der ehemalige Dortmund- und Barca-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang glich aber schnell aus .

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Olmo brachte Barca in einer unterhaltsamen Anfangsphase per Kopf wieder in Front. Raphinha sorgte mit einem Hattrick für den letztlich klaren Erfolg. Damit hat Barca im ungewöhnlich frühen Rückspiel gegen den ersten Verfolger Atlético in drei Tagen die Chance, das Polster auszubauen. Aktuell liegt der Tabellenführer fünf bzw. sechs Zähler vor dem Duo aus Madrid.