Rebecca Mir und Massimo Sinató fördern Kinderfarm Villa Familia

Die Promi-Paare Rebecca Mir und Massimo Sinató engagieren sich als Projektpaten für die Kinderfarm Villa Familia. Sie setzen sich für ein sicheres Zuhause für schutzbedürftige Kinder ein.

Die Promi-Paare Rebecca Mir und Massimo Sinató engagieren sich als Projektpaten für ein soziales Projekt der Stiftung RTL. Sie setzen sich gemeinsam für die Realisierung einer speziellen Farm für Kinder ein, um schutzbedürftigen jungen Menschen eine sichere Umgebung zu bieten.

Neue Heimat durch die Villa Familia

Rebecca Mir und Massimo Sinató setzen sich als Projektpaten der Stiftung RTL für diese Kinderfarm ein, damit sie von einem Traum zur Realität wird. Das Ehepaar, das selbst Eltern eines fünfjährigen Sohnes ist, möchte aktiv daran mitarbeiten, dass die Zukunft der betroffenen Kinder besser aussieht. Auf einem sonnigen Sommertag diskutierten sie vor Ort in der Grünanlage mit Kindern über die Gestaltung eines Ortes, an dem sie Zeit verbringen können. Sie kneteten, bauten und bastelten nicht nur, sondern hörten den Kindern genau zu.

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Die Erfahrungen, die die fröhlichen Kinder bereits in ihrem kurzen Leben gemacht haben, sind oft hart. Viele haben Vernachlässigung, Gewalt, Hunger, Angst und fehlende Geborgenheit erlitten. In Deutschland wird rechnerisch alle 13 Minuten ein Kind aus seiner Familie geholt, weil es dort nicht mehr sicher ist. Eines dieser Kinder ist der heute Zwölfjährige Mel. Seine ersten Lebensjahre waren von Einsamkeit und Vernachlässigung geprägt, da seine Mutter sich nicht um ihn kümmern konnte.

Mels Weg zu Sicherheit und Natur

Mel hatte in seiner frühen Kindheit kaum Kontakt zur Außenwelt und hatte Angst vor der Schule. Erst als er im Alter von sechs Jahren in eine Pflegefamilie kam, lernte er richtig zu sprechen und fand Verlässlichkeit sowie Sicherheit. Den ersten Zugang fand er über Tiere, bevor er langsam auch zu Menschen Vertrauen fassen konnte. Heute liebt er die Natur, das Basteln und das Gärtnern.

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Rebecca Mir ist von der Geschichte von Mel tief berührt. Sie betont, dass vielen Menschen nicht bewusst ist, wie viele Kinder Unterstützung brauchen. Es sei traurig, was manche in so jungen Jahren erleben mussten. Umso wichtiger seien Orte, an denen sich Kinder sicher fühlen und einfach wieder Kind sein dürfen. Ihr Ehemann Massimo Sinató ergänzt, dass man die vergangenen Erlebnisse nicht ungeschehen machen könne. Man müsse aber gemeinsam dafür sorgen, dass die Zukunft dieser Kinder eine andere wird.

Unterstützung durch die Stifterfamilie Hopp

Die Realisierung der Farm wird auch durch die Stifterfamilie Hopp vorangetrieben. Isabel Hopp erklärte, dass die Familie die Villa Familia aus früheren Projekten kenne und das Engagement für Kinder sehr schätze. Da großes Potenzial für das neue Projekt erkannt wurde, unterstützt die Familie den RTL-Spendenmarathon aktiv. Dietmar Hopp, der die gemeinnützige Dietmar Hopp Stiftung im Jahr 1995 gründete, will seiner Heimatregion etwas zurückgeben. Seine Stiftung fördert unter anderem die medizinische Forschung und Entwicklung im Bereich der Kinder- und Krebsmedizin.

Die Neigung zur Unterstützung des Jugendsports bei der Stiftung hängt auch mit der Biografie des Stifters zusammen. In seiner Kindheit und Jugend spielte Dietmar Hopp Fußball bei seinem Heimatverein in Hoffenheim. Mit seinem Engagement ermöglichte er den Aufstieg des Vereins von der Kreisliga A in die erste Fußballbundesliga. Dies unterstreicht sein langjähriges Engagement für junge Menschen in der Region.

Inklusiver Lern- und Therapieort Wurzelwerk

Die geplante Farm soll ein inklusiver Lern-, Lebens- und Therapieort werden. Kinder und Jugendliche sollen durch Natur, Tiere, Gemeinschaft und gemeinsames Tun neue Entwicklungsmöglichkeiten entdecken. Jährlich sollen rund 80 bis 100 junge Menschen und Familien Unterstützung und Begleitung erfahren. Im Mittelpunkt steht dabei das Gefühl der Zugehörigkeit, der Bedarf an Hilfe und die Möglichkeit, selbst etwas bewirken zu können.

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Die Villa Familia hat diesem Konzept den Namen Wurzelwerk gegeben. Hier sollen Kinder neue Halt finden und erleben, dass sie dazugehören. Rebecca Mir weiß aus eigener Erfahrung als Mutter, wie wichtig es ist, draußen zu sein und sich zu bewegen. Der Kontakt zu Tieren und das Erleben der Natur sind für die Entwicklung der Kinder von großer Bedeutung. Mit diesem Projekt wird ein konkreter Schritt in Richtung eines sicheren neuen Zuhauses unternommen.