Rebecca Mir und Massimo Sinató unterstützen Kinderfarm Villa Familia

Rebecca Mir und Massimo Sinató engagieren sich als Projektpaten für die Kinderfarm Wurzelwerk der Villa Familia. Ein inklusiver Ort für Kinder in Not.

Rebecca Mir und Massimo Sinató setzen ihr öffentliches Profil ein, um das Schicksal benachteiligter Kinder in Deutschland zu verbessern. Das Let's Dance-Teilnehmerehepaar hat sich als Projektpaten für die Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V. verpflichtet. Ihr wichtiges Engagement gilt der Realisierung einer speziellen Farm, die als neuer Lebensort für Kinder aus schwierigen Verhältnissen konzipiert ist. Diese Initiative soll sicherstellen, dass der Traum von einem sicheren Zuhause keine Illusion bleibt, sondern in die Realität umgesetzt wird.

Hochsensibler Umgang mit traumatisierten Kindern

An einem sonnigen Sommertag, umgeben von Grünflächen und dem Lachen von Kindern, widmen sich die beiden Prominenten ihrer Aufgabe. Sie kneten, bauen und basteln gemeinsam mit den jungen Menschen, um Nähe und Wärme zu schaffen. Während dieser intensiven Stunden erfahren Rebecca Mir und Massimo Sinató mehr über die Hintergründe der Teilnehmer. Viele der scheinbar fröhlichen Kinder haben bereits extrem schmerzhafte Erfahrungen gemacht, die kein Kind durchleben sollte. Vernachlässigung, physische und psychische Gewalt, Hunger sowie tiefe Ängste gehören für sie oft zum Alltag.

Also read Jennifer Lopez, Rebecca Mir & Co.: Heidi Klums Halloween-Gäste stehlen ihr fast die Show

Die statistische Situation in Deutschland unterstreicht die Dringlichkeit dieser Arbeit. Berechnungen zufolge wird alle dreizehn Minuten ein Kind aus seiner Herkunftsfamilie geholt, weil dort keine Sicherheit mehr gewährleistet ist. Mel, ein heute zwölfjähriger Junge, ist eines dieser zahlreichen Opfer. Seine ersten Lebensjahre waren von extremer Einsamkeit und fehlender Fürsorge geprägt, da seine Mutter nicht in der Lage war, sich um ihn zu kümmern. Der Kontakt zur Außenwelt blieb ihm verwehrt, und die Schule bereitete ihm immense Angst.

Wurzelwerk bietet neuen Halt und Zugehörigkeit

Erst mit sechs Jahren kam Mel in eine Pflegefamilie, was den Wendepunkt für seine Entwicklung bedeutete. Dort lernte er endlich, wie Verlässlichkeit und Sicherheit aussehen. Der erste Zugang zur Welt fand über den Kontakt zu Tieren statt, erst später wagte er auch Schritte zu anderen Menschen. Heute empfindet er eine große Liebe zur Natur, zum Gärtnern und zu kreativen Aktivitäten. Rebecca Mir ist von Mels Lebensgeschichte zutiefst bewegt. Sie weist darauf hin, dass vielen Menschen die hohe Zahl der Kinder, die dringend Hilfe benötigen, nicht bewusst ist. Es sei unglaublich traurig, welche Härten Kinder in so jungen Jahren erleben müssen.

Advertisement

Ihr Ehemann Massimo Sinató ergänzt diese Sichtweise mit dem klaren Ziel, dass man die vergangenen Traumata zwar nicht ungeschehen machen kann, aber die Zukunft der betroffenen Kinder aktiv positiv gestalten muss. Deutschland ist ein reiches Land, doch es gibt weiterhin Kinder, denen das absolute Existenzminimum fehlt. Dieser Umstand wirkt auf Außenstehende schwer verständlich und verstörend zugleich. Deshalb sind Orte wichtig, an denen sich diese Kinder sicher fühlen und einfach Kind sein dürfen, ohne ständige Angst.

Unterstützung durch bedeutende Stifterfamilien

Neben dem Engagement der bekannten Schauspielerfamilie spielt die Wirtschaft eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung. Isabel Hopp aus der bekannten Stifterfamilie hat sich verpflichtet, den RTL-Spendenmarathon für dieses Vorhaben zu unterstützen. Sie und ihre Familie kennen die Villa Familia aus früheren Kooperationen und schätzen das dortige Engagement sehr. Da sie in dem neuen Projekt großes Potenzial erkennen, wollen sie aktiv zum Erfolg beitragen. Die historischen Wurzeln dieser Unterstützung reichen tief in die Nachkriegszeit zurück, als Not und Entbehrung den Alltag bestimmten.

Dietmar Hopp, einer der Mitgründer des Weltkonzerns SAP im Jahr 1972 mit Hasso Plattner, Klaus Tschira, Hans-Werner Hector und Claus Wellenreuther, erklärte seiner Mutter bereits früh, dass er Millionär werden wolle. Dieser Entschluss führte dazu, dass er später zum Milliardär aufstieg. Im Jahr 1995 gründete er die gemeinnützige Dietmar Hopp Stiftung GmbH. Ein zentrales Anliegen war von Beginn an, der Heimatregion, die seine Karriere ermöglicht hatte, etwas zurückzugeben. Dies geschah zunächst durch die Förderung der medizinischen Forschung, insbesondere in der Kinder- und Krebsmedizin.

Inklusion und natürliche Heilung durch die Natur

Auch der Jugendsport fand bei Dietmar Hopp großen Anklang, was in seiner eigenen Biografie begründet liegt. In seiner Kindheit und Jugend spielte er Fußball beim Heimatverein in Hoffenheim. Durch sein späteres Engagement trug er maßgeblich dazu bei, dass der Verein den Aufstieg von der Kreisliga A bis in die erste Fußballbundesliga schaffte. Diese historische Verbundenheit zum Sport und zur Gemeinschaft fließt nun auch in die Unterstützung der Kinderfarm ein. Die geplante Farm soll ein inklusiver Lern-, Lebens- und Therapieort werden.

Advertisement

Jährlich sollen hier rund achtzig bis einhundert junge Menschen und Familien Unterstützung sowie professionelle Begleitung erfahren. Im Mittelpunkt steht die Erkenntnis, dass sie dazugehören, gebraucht werden und selbst etwas bewirken können. Der Name Wurzelwerk wurde der Farm von der Villa Familia gegeben, um diesen Gedanken der Zugehörigkeit und des neuen Haltungsfindens zu unterstreichen. Kinder und Jugendliche entdecken dort durch Natur, Tiere und Gemeinschaft neue Entwicklungsmöglichkeiten. Rebecca Mir fasst die pädagogische Vision als Mutter zusammen: Es sei entscheidend, dass Kinder draußen sind, sich bewegen, Natur erleben und Kontakt zu Tieren haben, um wieder Kraft zu schöpfen.