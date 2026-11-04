Rebecca Passler fehlt Norwegen-Training: Doping-Sperre hält italienischen Verband zurück

Die Biathletin Rebecca Passler reist nicht mit dem italienischen Team nach Geilo. Eine ausstehende Entscheidung der NADO über mögliche Mitschuld an einer Kontamination führt zur Nichtnominierung.

Das italienische Biathlon-Team bricht am Dienstag zu seiner Vorbereitung auf die Weltcup-Saison 2026/27 auf und reist nach Geilo in Norwegen. In dieser entscheidenden Phase des Trainings wird jedoch eine prominente Athletin fehlen: Die 25-jährige Rebecca Passler wurde nicht für das Lager nominiert. Dies bedeutet, dass sie auch beim Weltcup-Auftakt am 26. November in Kontiolahti nicht im Startfeld stehen wird.

Doping-Vorfall und Ausstehende Klärung

Der Grund für die Abwesenheit von Rebecca Passler ist nicht sportlicher Natur, sondern resultiert aus einer weiterhin ungeklärten Doping-Situation um die Südtirolerin. Unmittelbar vor den Olympischen Spielen 2026 war die Biathletin positiv auf Letrozol getestet worden und zunächst vorläufig gesperrt. Passler erklärte den Befund als unbeabsichtigte Kontamination über einen Nutella-Löffel ihrer damals an Brustkrebs erkrankten Mutter.

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Am 13. Februar wurde die Sperre aufgehoben, doch für einen Olympia-Einsatz kam dies zu spät. Anschließend konnte Passler wieder im Weltcup starten, aber der Fall ist damit noch nicht endgültig abgeschlossen. Die italienische Antidoping-Agentur NADO muss noch abschließend klären, ob Passler eine Mitschuld an der Kontamination trägt. Sollte die Agentur zu diesem Ergebnis kommen, könnte der Italienerin erneut eine Sperre drohen.

Entscheidung des Sportdirektors Klaus Höllrigl

Für den italienischen Verband ist die aktuelle Situation zu unsicher, um die Athletin in das Aufgebot zu berufen. Der Fall wurde bereits im Oktober behandelt, eine offizielle Entscheidung steht jedoch weiterhin aus. Sportdirektor Klaus Höllrigl begründet die Nichtnominierung klar und deutlich mit der rechtlichen Unsicherheit.

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Höllrigl erklärt, dass man das definitive Urteil abwarten müsse, bevor man Rebecca Passler einberuft. Diese vorsichtige Haltung des Verbands führt dazu, dass die Athletin aktuell nicht Teil der Vorbereitungsmaßnahmen ist. Das Management priorisiert hier die Einhaltung der strengen Richtlinien gegenüber den individuellen Wünschen der Sportlerin.

Konsequenzen für das Team und Passler

Während ihre Teamkolleginnen in Norwegen erstmals auf Schnee trainieren und die letzten Vorbereitungsrennen bestreiten, muss Passler auf das Urteil warten. In Geilo und voraussichtlich auch beim Weltcup-Start in Kontiolahti gehören Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Martina Trabucchi, Samuela Comola, Hannah Auchentaller und Fabiana Carpella zum Aufgebot des italienischen Frauen-Teams.

Passler kann hingegen nur tatenlos zusehen, wie das restliche Team die wichtige Trainingsphase absolviert. Die Abwesenheit von Rebecca Passler verändert die Dynamik im Kader der italienischen Biathletinnen erheblich. Alle Beteiligten müssen nun auf die finale Klärung durch die NADO hoffen, um zukünftige Planungssicherheit zu erhalten.