Mit Ton Steine Scherben rüttelte Rio Reiser in den 70ern die Republik auf. Mit 'König von Deutschland' landete er in den 1980er-Jahren einen Riesenhit. Er lebte ein wildes, kurzes Leben und starb am 20. August 1996. Eine Doku erinnert an ihn.

Ralph Christian Möbius, so der bürgerliche Name von Rio Reiser, wird am 9. Januar 1950 in Berlin als jüngstes von drei Kindern geboren. Mit seinen Eltern zieht er oft um, wächst unter anderem in Mannheim, Stuttgart und Nürnberg auf.

Die Musik packt ihn früh: Klein Möbius sieht 1961 den Film"Ben Hur" und ist von der Filmmusik begeistert. Er beginnt am Klavier, die Melodien des Komponisten Miklós Rósza nach Gehör nachzuspielen. Als er die1963 zum ersten Mal im Radio hört, ist er fasziniert. Mit 14 Jahren ist er"tödlicher Fan" der Jungs aus Liverpool und ihrer neuen Art der Musik.

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Für ihn steht fest: Er selbst will nichts anderes als Musik machen und Songs schreiben. Mehrere Instrumente bringt er sich selbst bei. Rio schmeißt Schule und Lehre für die Musik Während sich der Sohn lieber mit Musik als mit Schule beschäftigt, muss die Familie wieder umziehen: nach Nieder-Roden nahe Frankfurt. In der hessischen Kleinstadt wird Ralph von einem Freund in Rio umgetauft und nennt sich fortan auch selbst so.