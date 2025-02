Rebus Regionalbus Rostock setzt auf Wasserstoff-Busse und setzt Maßstäbe im umweltgerechten Nahverkehr

Rebus Regionalbus Rostock aus Güstrow setzt mit einer Bestellung von 52 Wasserstoffbussen neue Maßstäbe im umweltgerechten Nahverkehr in Deutschland. Das Verkehrsunternehmen hat die Busse des polnischen Herstellers Solaris angeliefert und in Betrieb genommen. Die Umstellung auf Wasserstoffbusse stellt für Rebus eine große Herausforderung dar, wird aber von der Politik und den Fahrgästen mit großem Interesse verfolgt.

Solaris für den Wasserstoffbus-Bereich einen neuen Rekord aufstellte: Das Verkehr sunternehmen Rebus Regionalbus Rostock aus Güstrow bestellte 2023 beim polnischen Hersteller gleich 52 Busse dieser noch immer seltenen Antriebsart. Mittlerweile sind alle Fahrzeuge angekommen und in Betrieb genommen worden.

Die Übergabe der ersten 15 Wasserstoff-Busse wurde auch von der Politik mit Stolz beäugt: „Diese Investition ist ein Meilenstein der Mobilitätswende und bringt zwei wichtige Zukunftsfelder unseres Landes zusammen: Mecklenburg-Vorpommern steht für grüne Energie aus Wind, Sonne und Wasserstoff und mit seiner Mobilitätsoffensive für attraktive öffentliche Mobilitätsangebote im ländlichen Raum. 52 neue Wasserstoffbusse – damit setzt Rebus Maßstäbe im umweltgerechten Nahverkehr in Deutschland“, sagt Ines Jesse, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Mittlerweile sind alle 52 bestellten Wasserstoffbusse ausgeliefert worden, wobei es sich um 47 Solobusse mit zwölf Metern Länge (also den Urbino 12 Hydrogen) sowie fünf 18-Meter-Gelenkbusse (den Urbino 18 Hydrogen) handelt. Der Start der Antriebswende bei Rebus sei erfolgreich verlaufen, zieht das kommunale Verkehrsunternehmen eine erste positive Resonanz. Werktags sind bereits bis zu 25 Wasserstoffbusse im Altkreis Güstrow unterwegs. Der Umstieg auf die neue Technologie war eine enorme Herausforderung für das Rebus-Team. Wurden bei dem Unternehmen bislang maximal zehn bis zwölf neue Busse auf einmal in Betrieb genommen, stellte die Ankunft von 52 Wasserstoff-Bussen innerhalb kurzer Zeit zum Jahresende aus logistischer, personeller und technischer Sicht einen außergewöhnlich hohen Aufwand dar. „Unser Team hat eine großartige Arbeit geleistet! Die Umstellung auf die Wasserstoff-Busflotte bedeutete eine enorme zusätzliche Belastung, aber zusammen haben wir sie erfolgreich gemeistert“, sagt Rebus-Prokurist Marc Weinhauer. „Alle Fahrzeuge mussten für den Linieneinsatz vorbereitet werden, von der Werkstatteinrichtung bis zur Abstimmung auf das Betriebsleitsystem sowie bei Testfahrten auf Funktionstüchtigkeit.“ Die ersten Rückmeldungen von Fahrgästen und Fahrerinnen sowie Fahrern sind laut Rebus durchweg positiv. Die leisen, klimafreundlichen Busse mit Brennstoffzelle werden sehr geschätzt – so sehr, dass sich manche Fahrgäste sogar enttäuscht zeigen, wenn gerade kein Wasserstoffbus auf ihrer Linie fährt. Die Reichweite der Wasserstoff-Busse übertrifft die Erwartungen des ÖPNV-Unternehmens und beträgt im ländlichen Regionalverkehr bis zu 500 Kilometer pro Betankung. Auch die Belieferung mit grünem Wasserstoff durch H2APEX aus Rostock-Laage zur Betankung in Güstrow läuft auf Hochtouren. Eine zweite Wasserstofftankstelle auf dem Rebus-Betriebshof in Bad Doberan soll im März 2025 in Betrieb genommen werden. Ab diesem Zeitpunkt sollen dann alle 52 himmelblauen Wasserstoffbusse im gesamten Landkreis Rostock unterwegs sein. Das Projekt wurde im Rahmen der „Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr“ mit insgesamt 17,71 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) gefördert. Der Landkreis Rostock beteiligt sich mit 7,8 Millionen Euro an den Fahrzeugkosten des Vorhabens. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf rund 40 Millionen Euro





ElectriveNet / 🏆 13. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Wasserstoffbusse Rebus Regionalbus Rostock Solaris Mobilität Nachhaltigkeit Energie ÖPNV Güstrow Landkreis Rostock

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Alle 52 Wasserstoff-Busse bei Rebus Regionalbus Rostock eingeflottetEs war für Solaris ein Rekord im Bereich Wasserstoff-Busse: Das Verkehrsunternehmen Rebus Regionalbus Rostock aus Güstrow bestellte 2023 beim polnischen Hersteller gleich 52 Busse dieser noch immer seltenen Antriebsart. Mittlerweile sind alle Fahrzeuge angekommen und eingeflottet.

Weiterlesen »

Rebus Rostock setzt mit 52 Wasserstoffbussen Maßstäbe im NahverkehrDas Verkehrsunternehmen Rebus Regionalbus Rostock hat 52 Wasserstoffbusse von Solaris in Betrieb genommen und damit einen Rekord aufgestellt. Der Umstieg auf die neue Technologie war eine Herausforderung, die aber erfolgreich gemeistert wurde. Die Busse werden von Fahrgästen und Fahrern positiv aufgenommen und tragen zur Energiewende im Nahverkehr bei.

Weiterlesen »

Rebus Rostock setzt auf Wasserstoffbusse: 52 klimafreundliche Fahrzeuge im EinsatzDas Verkehrsunternehmen Rebus Regionalbus Rostock aus Güstrow hat 2023 einen Rekord aufgestellt und 52 Wasserstoffbusse vom polnischen Hersteller Solaris beschafft. Die Flotte aus 47 Solo- und fünf Gelenkbusen ist nun im Einsatz und sorgt für umweltfreundlichen Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern. Die Umstellung auf die neue Technologie war eine große Herausforderung für Rebus, die aber erfolgreich gemeistert wurde. Fahrgäste und Fahrer sind begeistert von den leisen und klimafreundlichen Bussen.

Weiterlesen »

Bundespolizeiinspektion Rostock deckt unerlaubte Einreise und gefälschte Dokumente aufRostock (ots) Im Rahmen einer Kontrolle im Überseehafen Rostock deckte die Bundespolizeiinspektion Rostock am Samstag eine unerlaubte Einreise u

Weiterlesen »

„Das wird hart“: Bahn sperrt ICE-Strecke Berlin-Hamburg und setzt 173 Busse einFür die Bahnkunden wird die Bauphase ab August heftig – die Fahrzeit verlängert sich um mindestens 45 Minuten. Gebaut wird ein Dreivierteljahr. Auch der Regionalverkehr ist schwer betroffen. Am Freitag nannte die Bahn erste Details.

Weiterlesen »

Manchester setzt auf emissionsfreie Busse für saubere LuftDer Großraum Manchester verfolgt einen innovativen Ansatz zur Verbesserung der Luftqualität: Statt Umweltzonen werden in emissionsfreie Busse und Verkehrsmanagement-Maßnahmen investiert. Die britische Regierung unterstützt das Programm mit 86 Millionen Pfund.

Weiterlesen »