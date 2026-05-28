Recent Tensions in the Middle East: US Warns Oman, Iran Condemns US Strikes, and More

The news text covers recent tensions in the Middle East, including US President Trump's warning to Oman, the Iranian Foreign Ministry's statement on the US strikes, and the Israeli Army's attack on the Hezbollah in Lebanon. It also mentions the death of a soldier in an attack by the Hezbollah and the Iranian Revolution Guards' attack on a US airbase.

Mitten in die mehr als rissige Waffenruhe im Nahen Osten platzt US-Präsident Trump mit einer Drohung, die viele verwundert: Er warnt Oman , das Land müsse sich 'benutzen', weil die USA es sonst 'in die Luft jagen' würden.

Laut ntv-Reporterin Kavita Sharma gingen viele wohl erst von einer Verwechselung aus. Der Iran hat die jüngsten US-Angriffe als Verletzung der Waffenruhe bezeichnet. Teheran werde 'alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um seine nationale Souveränität zu verteidigen', sagt der iranische Außenamtssprecher Esmaeil Bakaei. Die USA hatten in der Nacht zum zweiten Mal in dieser Woche Ziele im Iran angegriffen; Teheran reagierte nach eigenen Angaben mit einem Vergeltungsschlag auf den US-Stützpunkt, von dem die Attacke ausging.

Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach staatlichen Angaben erneut mehrere Menschen getötet worden. Bei einem Angriff südlich der Küstenstadt Sidon am Morgen seien sechs Menschen getötet worden, darunter auch Kinder, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur NNA. Bei den Getöteten habe es sich um eine Familie gehandelt, die aus dem Süden geflohen sei, heißt es.

Darüber hinaus seien zwei Menschen bei einem israelischen Drohnenangriff auf ein Motorrad bei der Küstenstadt Tyrus getötet worden. NNA berichtete weiter von einem Angriff in der Stadt Sidon selbst. Auch dabei sei es zu Toten und Verletzten gekommen. Angaben zur Zahl der Opfer des Angriffs gab es bislang nicht.

Das israelische Militär äußert sich dazu vorerst nicht. Der Iran hat den US-Angriff auf Gebiete in der südlichen Hafenstadt Bandar Abbas verurteilt.

Zudem bekunde der Iran seine Solidarität mit dem Oman nach den 'Drohungen von US-Vertretern', teilt der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, in einer Erklärung weiter mit. US-Präsident Donald Trump hatte einen Bericht des iranischen Staatsfernsehens zurückgewiesen, wonach eine Kompromisslösung im Ringen um ein Ende des Krieges kurz bevorstehe. Diese beinhalte, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus innerhalb eines Monats wieder auf das Vorkriegsniveau gebracht werden solle und der Iran und der Oman ihn gemeinsam verwalten würden.

Trump sagte dazu, kein einzelnes Land werde die Kontrolle über die Wasserstraße haben.

'Es sind internationale Gewässer, und der Oman wird sich genauso verhalten wie alle anderen, oder wir müssen sie in die Luft jagen. ' Israels Armee hat den Tod einer Soldatin durch eine aus dem Libanon abgefeuerte Sprengstoffdrohne der Hisbollah bekannt gegeben. Die Armee erklärt zudem, dass die 20-Jährige am Vortag bei einem Militäreinsatz im Norden Israels getötet worden sei.

Insgesamt wurden seit dem Wiederaufflammen des Konflikts zwischen Israel und der proiranischen Miliz im Zuge des Iran-Krieges 24 Israelis getötet, darunter 23 Soldaten. Der Iran bekräftigt im Ringen mit den USA um ein Ende des Krieges seine Forderung nach einer vollständigen und bedingungslosen Freigabe aller eingefrorenen Vermögenswerte. Dies sei das legitime Recht der iranischen Nation, zitiert die iranische Nachrichtenagentur Tasnim den stellvertretenden Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Ali Bagheri Kani.

Die Vermögenswerte der Islamischen Republik müssten vollständig und ohne Bedingungen zurückgegeben werden. Vor dem Hintergrund der jüngsten Angriffe der USA und des Iran hat die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas von einer 'sehr gefährlichen Zone' zwischen Krieg und Frieden gewarnt. Es liege 'wirklich im Interesse aller, dass die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus respektiert wird', verdeutlicht sie. Es heiße seit 'einiger Zeit', dass ein Abkommen über einen Waffenstillstand 'sehr nahe' an einem Abschluss sei.

Im Falle eines solchen Abkommens müsste danach die Frage nach dem iranischen Atomprogramm verhandelt werden. Hier könne Europa mit seinen Experten 'einen Beitrag leisten'. Die israelische Armee hat den Tod einer Soldatin durch eine aus dem Libanon abgefeuerte Sprengstoffdrohne der Hisbollah bekannt gegeben. Die Armee erklärt zudem, dass die 20-Jährige am Vortag bei einem Militäreinsatz im Norden Israels getötet worden sei.

Insgesamt wurden seit dem Wiederaufflammen des Konflikts zwischen Israel und der proiranischen Miliz im Zuge des Iran-Krieges 24 Israelis getötet, darunter 23 Soldaten. Die iranischen Revolutionsgarden greifen einem Agenturbericht zufolge einen US-Luftwaffenstützpunkt an. Der Angriff sei um 04.50 Uhr Ortszeit als Reaktion auf einen US-Angriff nahe dem Flughafen von Bandar Abbas erfolgt, meldet die iranische Nachrichtenagentur Tasni





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