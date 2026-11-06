Recep D. festgenommen: Deutschland schlimmster Serienräuber nach 7 Jahren gefasst

Polizei stellt Recep D. aus Dorsten: Verdacht auf 71 Überfälle und 100.000 Euro Beute. Festnahme in Gladbeck nach sieben Jahren Jagd.

Die intensive Fahndung nach einem der gefährlichsten Straftäter in der deutschen Kriminalgeschichte hat ein Ende: Recep D. wurde festgenommen. Der 42-jährige Bewohner aus Dorsten steht im Verdacht, in den letzten sieben Jahren eine bisher unübertroffene Anzahl an Raubüberfällen auf Geschäfte verübt zu haben. Die Polizei geht nun davon aus, dass er für die Einnahme von insgesamt rund 100.000 Euro verantwortlich ist.

Modus Operandi und geografische Reichweite

Die Taktik des Verdächtigen zeichnete sich durch eine schiere, kalte Effizienz aus, die ihm über Jahre hinweg fast ungestraft blieb. Er wartete strategisch oft bis kurz vor Schließung der Geschäfte, um in die Läden einzudringen. Dort zog er eine Waffe, die als PTB-Waffe identifiziert wurde, und bedrohte die Anwesenden. Falls die Mitarbeiter das Geld nicht sofort herausgaben, brach er mit einem Hebel gewaltsam die Kassen auf. Der Täter verschwand daraufhin meist in seiner schwarzen Sturmhaube, bevor die Polizei eintreffen konnte. Die Taten konzentrierten sich schwerpunktmäßig auf den Kreis Recklinghausen, den Kreis Wesel sowie die Stadt Gelsenkirchen.

Also read Sinkende Preise bei Eigentumswohnungen – erstmals seit zwei Jahren

Ermittlungserfolg in Gladbeck am 23. Oktober 2026

Der entscheidende Wendepunkt in der langjährigen Fahndung ereignete sich am Abend des 23. Oktober 2026 um 20.30 Uhr in Gladbeck. Recep D. drang in eine Filiale der Tiernahrungskette Fressnapf ein und plünderte den Tresor. Durch die sofortigen Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den Tatverdächtigen an diesem Tatort stellen. Bei der Festnahme befand sich die Beute sowie die verwendete PTB-Waffe bei ihm. Auch das Fluchtfahrrad, mit dem er vom Tatort entkommen wollte, stand in unmittelbarer Nähe zur Kontrolle bereit.

Advertisement

Kriminalhistorie und juristische Einordnung

Recep D. ist der Kripo keineswegs ein Unbekannter. Laut den vorliegenden Informationen wurde er bereits im Februar 2010 wegen sieben Fällen schwerer räuberischer Erpressung zu einer Zehnjahresstrafe verurteilt. Diese lange Haftstrafe ist wahrscheinlich der Grund, warum er nach seiner Entlassung erneut in die Gänge ging, wenn auch unter dem Radar der Öffentlichkeit. Die Polizei muss nun akribisch arbeiten, um die aktuellen Taten lückenlos nachzuweisen. Hierzu werden unter anderem sein Mobiltelefon sowie weitere beschlagnahmte Gegenstände aus seiner Wohnung in Dorsten forensisch ausgewertet.

Sicherheit der Öffentlichkeit und Folgen

Bisher gibt es zum Glück keine Berichte über physische Verletzungen bei den Opfern der Raubzüge. Dennoch warnten die Beamten vor dem immensen psychischen Schock, dem Kunden und Angestellte bei den plötzlichen, bewaffneten Überfällen ausgesetzt waren. Der Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Für die Kommissare beginnt die eigentliche investigative Arbeit erst mit der Vernehmung und der Auswertung der technischen Beweismittel, um die Gesamtzahl der Taten von mindestens 71 Fällen juristisch zu verankern.